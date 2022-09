La Voz Argentina: las acusaciones de Julia Ferrón tras quedar eliminada del programa

Mientras La Voz Argentina define finalistas, la exconcursante Julia Ferrón lanzó fuertes acusaciones contra la producción, una de sus compañeras y los hijos de Ricardo Montaner. Además declaró que hace semanas se sabe quién ganará la competencia.

"Siempre resalté que la producción me había tratado muy bien, pero hablando con alguien de ahí adentro, hace unos 15 días me enteré que ya se sabía quién iba a ganar. Se veía cierta preferencia, un cierto favoritismo", declaró en La Uno de Arrecifes, una radio de su localidad.

Y agregó: “Se generó un ambiente como que los viejos ya estábamos grandes para estar ahí... Y yo creo que esto de la música no tiene edad; le enseño canto a gente grande, también, y los incentivo a que si les gusta y lo hacen bien y les llena el alma, ¿por qué no? Esto no tiene edad y eso es discriminación, también”.

Además de apuntar contra sus excompetidores más jóvenes, también criticó los criterios de selección de algunos coaches: "Vos ves el team de Mau y Ricky, son todas chicas muñequitas y los chicos también. Se busca un producto para después venderlo".

A pesar de sus declaraciones, agradeció a la producción por la oportunidad de ser parte del programa. "Ha sido una experiencia muy linda, más allá de todo lo que pasa después", expresó.

“Yo valoré cada instancia, estar frente a Montaner y Palito Ortega, frente a Alejandro Lerner... Hay cosas que recortaron y que les quiero contar a la gente. El día que me caí -al abandonar un ensayo no vio los escalones y cayó al suelo- Lerner se acercó y me dijo: ‘Hay regalos que nos hace dios que son muy especiales. A vos te dio el regalo de tener el instrumento tremendo que tenés y a nosotros el regalo de escucharte’. Y a mí eso me va a quedar para siempre. Y eso no lo pasaron”, rememoró.

La exconcursante se explayó sobre la mala relación que mantuvo durante buena parte del programa con uno de sus compañeros de equipo, que en su momento, le valió una reprimenda de Montaner. "El dijo que rivalizábamos. Eso es totalmente irreal. Se sabía que había ahí adentro un malestar, un mal ambiente. Lo dijo por Emanuel y por mi. Pero, ¿por qué lo dijo? Porque esta chica que vino de El regreso -Naiquén Galizio, la elegida por el público para volver a la competencia- generó un lleva y trae".

“Me dijo que Emanuel le hablaba muy mal de mí y que a ella la ponía muy mal eso. Yo le propuse que lo confrontáramos y habláramos los tres, pero no quiso, me dijo que estábamos pasando por esta experiencia y teníamos que subir bien al escenario”, aseguró.

Además, Ferrón explicó por qué decidió no participar del show que coaches y participantes brindarán en el Movistar Arena. "Me bajé porque no me dieron la posibilidad de llevar a Salomón [su hijo]. Me comporté como una señorita e hice caso en todo, pero tampoco voy a hacerles el caldo gordo a ellos. Me dijeron que estaba todo agotado".

De todos modos, el balance de su paso por el programa no fue negativo: "Te ayuda mucho a trabajar con coaches, los ensayos, que tengan la comida a horario, que te cuiden... Lo debo reconocer, porque no todo fue malo. Creo que hay más problemas por el recelo entre artistas. "Ganar o no La Voz es algo relativo, porque la gente puede estar con un chico que es sensual, que canta bien, que es lindo y no con una mujer de 40 años", concluyó. (La Nación)