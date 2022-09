Dólar blue, ahora en baja: cómo cerró la cotización este jueves en Bahía

El dólar blue finalizó esta tarde su cotización a un promedio de $ 283 en Bahía Blanca, mostrando una baja de $ 4 en comparación con el cierre de la ronda cambiaria del miércoles.

En la city porteña, en tanto, la cotización del dólar oficial cerró en $148,15, con una suba de 49 centavos en relación con el cierre de la víspera.

Por su parte, en el segmento informal, el blue de la Ciudad de Buenos Aires anotó un retroceso de cinco pesos, a $279 por unidad.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,6%, a $ 282,48; mientras que el MEP asciende 0,7%, a $ 273,16, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 35 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $141,15.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $192,59 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $244,45.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $259,26.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 981 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 135 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 820 millones.