La confesión del fan de Wanda Nara: "Dejé de ser vegano porque me mordió un perro y me enojé"

Mariano De La Canal, mejor conocido como "el fan de Wanda Nara", contó la insólita razón por la que dejó de ser vegano y reveló que su "fanatisimo" con la hermana de Zaira Nara "estaba todo armado".

"Dejé de ser vegano porque me mordió un perro y entonces me enojé", confesó el mediático en diálogo con la periodista Tatiana Schapiro, de Infobae.

Y agregó: "Yo me estoy esforzando por los animales y viene uno de ellos y muerde. Me fui a Mc Donalds automáticamente".

En referencia a su personaje conocido como "el fan de Wanda Nara", admitió que fue contratado para potenciar sus previas en el programa de Marcelo Tinelli de aquel entonces.

"La idea fue de Wanda y estuvo pactado", le contó a Schapiro. "Me llamó Kenny Palacios y me dijo que Wanda quería un fan", recordó.

Otra de sus confesiones fue que lo contactaron para llorar en velatorios en varias oportunidades. "En la época de Covid lloré en los velorios", aseguró.

"Viste que hay familias que son pocos y por ahí no quieren mucho a la persona fallecida. Me han contratado para que vaya y llore al lado del cajón", aludió. Al respecto, Tatiana le preguntó cuánto cobraba por hacerlo. "Con el servicio premium echábamos a un familiar que no querían. Yo hago todo el show", concluyó.