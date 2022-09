La concesionaria de autos que duró muy poco, un sitio en White para el GNL y el furor por las figus

Por Juan Florin

jflorin@lanueva.com

--Buen día, Juan. Me imagino que con todo lo que pasó en los últimos días no da para empezar hablando de fútbol.

--Ni lo dudes. Si algo le faltaba a un país con su economía destrozada y millones de pobres, que hace décadas viene cuesta abajo, era este nuevo ingrediente.

--Si claro, pero ojo que la violencia política no es patrimonio del presente.

--No claro, pero todos pensábamos que con casi 40 años de democracia muchas cosas ya eran parte del pasado.

--Bueno, está demostrado que no es así. Al menos en este caso, como pasó con el intento de asesinato de Raúl Alfonsín, cuando ya no era presidente, en 1991, el agresor fue detenido y aparentemente todo será esclarecido.

--Ojalá así sea y no suceda como pasó en Bahía con el atentado al local de La Cámpora. Evidentemente no fue obra de un chichipío y eso es lo más preocupante.

--Parece que, en el caso de Cristina Fernández, el autor no era muy profesional que digamos...

--Para nada, como tampoco lo fueron los miembros de la custodia. Realmente, si la posibilidad de un ataque estaba latente, como miembros del oficialismo señalan, responsabilizando a la oposición y a los medios por el clima de violencia, creo que las medidas de seguridad debieron ser mucho más profundas.

--Bueno, Juan, pero no caigamos en la grieta que tanto mal le hace al país.

--Por supuesto, todos debemos parar con este nivel de violencia entre argentinos. Solo quiero decirte que este clima de agresividad viene de ambos lados y no es nuevo. Ejemplos abundan, aunque, claro está, nunca se llegó tan lejos.

--A eso voy, creo que todos debemos parar un poco la pelota, aunque eso no quiere decir que los procesos judiciales se interrumpan ni nada por el estilo, pero hay que bajar un cambio porque siempre ha habido y habrá sectores a los que les gusta la violencia y que no dudan en traducirla en hechos concretos.

--Así. Esperemos que la Justicia avance y que incluso se investigue a la custodia, porque, insisto, no puede ser que con el clima violento al que algunos hacen referencia, la seguridad haya sido deplorable. Otro tema es el del feriado, te diría que hubo otros casos donde también se debió haber decretado...

--Ok, pero pasemos a otros temas, ¿dale? Yo creo que la cuestión de GNL es un tema que merece varias líneas. ¿O no?

--Sí, claro. Será un proyecto de enorme importancia para Bahía Blanca, tan importante que te confieso que me sorprendió que durante el acto en el Centro Cultural Néstor Kirchner no se hiciera alusión a nuestra ciudad. Por supuesto, hay que tener en cuenta las declaraciones del gobernador Kicillof y las del presidente del puerto local, Federico Susbielles, quienes sí habían mencionado a Bahía.

--Además, que más bahiense que estuviera Susbielles en primera fila y el presidente de la Unión Industrial, Gustavo Elías, especialmente invitados en al lanzamiento que hizo YPF y Petronas.

--Decime, vos que siempre tenés algún dato más. ¿Sabés donde se construiría? Algún lugar deben haber visto en el puerto local.

--Sí. El predio es en el sector que se le había cedido a la minera Vale para su frustrado proyecto de exportación de potasio, en proximidades de la termoeléctrica. Me dicen que tiene superficie suficiente y frente al canal principal. Pero si me permitís te hago una aclaración.

--Dale.

--Como dijo el presidente de YPF, Pablo González, esto es el primer paso hacia un enorme proyecto, pero no quiere decir que mañana van a venir 10 mil millones de dólares. De todas maneras, se apunta a algo monstruoso, con números que sorprenden, por ejemplo, 460 buques de GNL al año, otro gasoducto desde Vaca Muerta, y una inversión de 40 mil millones.

--Ahora te voy a comentar algo más que dijo González y que también tiene mucha importancia para nuestra ciudad.

--A ver...

--Cuando algunas versiones indicaban que estaba en stand by la construcción de una segunda planta de Profertil, González dijo que le informó a Kicillof sobre otros proyectos como la posibilidad que tiene Argentina de autoabastecerse de urea.

--Bueno, habrá que estar atentos entonces. Sería otra muy buena noticia para Bahía. ¿Del gasoducto entre Vaca Muerta y Salliqueló sabés algo?

--Sí, en la zona de Macachín, La Pampa, la empresa BTU, que ganó la ejecución de unos 140 kilómetros, ya empezó a buscar 600 trabajadores y, hasta la semana pasada, sólo había conseguido 200. Como salario básico, cobrarán unos 150 mil pesos al mes, mientras que los especializados, por caso soldadores, cobrarán medio millón al mes.

--¿Qué más buscan?

--Operarios especializados para manejar palas cargadoras, retroexcavadoras y máquinas rotadoras de caños, pero también hay muchas tareas para hacer, como el servicio de catering, que necesita cocineros y ayudantes, manejar combis, camiones y vehículos, limpieza del terreno, desmonte, colocación de alambrados, etc.

--Muy buen dato, sobre todo en un momento en que el trabajo se necesita tanto como el agua.

--Mejor no hablemos de agua, que se acerca el verano y obras faltan, pero es verdad, la situación económica no levanta y si me permitís, tengo una mala noticia para darte.

--Dale, si no queda otra...

--¿Te acordás que en 2021 te anticipé que en febrero de este año abría en Dorrego y General Paz una concesionaria con una plataforma virtual que se dedica a la compra y venta de autos usados? Te dije que se trata de una multinacional que les compra a particulares, pero sólo vende a nivel mayorista, solo los multimarca o concesionarios pueden comprar.

--Sí, claro, OLX Autos, de hecho, abrió.

--Bien, de hecho ya cerró.

--¿Es un chiste?

--Para nada. Cerró sorpresivamente sus puertas a mediados de semana. Despidió a todos sus empleados y actualmente está desmantelando las instalaciones del edificio Cronos, en Dorrego al 500.

--¿Mucha gente quedó afuera?

--Me dicen que los empleados despedidos son entre seis y siete. Además también fue despedido el gerente.

--Qué mal momento, me imagino que se lo esperaban.

--No te lo puedo confirmar. Sí sé que nadie les había anticipado nada oficialmente. En la semana que pasó se hicieron presentes abogados y un escribano para comunicarles los despidos y eso fue todo. Triste final para ese proyecto.

--Bien, sigamos con otro tema, ¿te parece?

--Dale, si bien ahora el tema es el atentado que sufrió CFK, hay otro, además de los clásicos como la economía y los baches, que también acapara la atención de los bahienses. Puede resultar un tema superfluo, pero también forma parte de la realidad.

--Todo suma, diría un viejo amigo: si es un tema que está en la calle, merece que lo traigamos a la mesa.

--Ok. No sé si sabés pero el único distribuidor de figuritas del Mundial en Bahía es Leonardo Conditi, de golosinería Ocean.

--Claro, el hijo de Leonardo Jorge Conditi, a quien lo mataron en un robo, en su local de Brandsen al 200. Cómo olvidarlo. Fue en abril de 2003, una época de extrema violencia urbana.

--Exacto. Bueno, el hijo está a cargo de Ocean y también es el mismo dueño de Din Don. Pero el tema es que hoy está desesperado porque tienen que poner la plata antes para que envíen las figuritas, pero ahora les llegaron apenas 3 mil sobres, es decir, nada. En media hora las venden.

--Leí en La Nueva. sobre este boom, incluso que existen grupos de WhatsApp y Facebook para saber dónde conseguir figuritas o intercambiarlas. Incluso hay un mercado de reventa online de sobres o figuritas difíciles. En cuanto a la distribuidora, podrían poner un cupo para que todos puedan comprar.

--Lo pusieron, pero vuelan. El paquete en la calle sale 150 pesos y allí creo que unos 25 pesos menos, pero también están los que se aprovechan y los venden a 180 o más porque no se consiguen.

--¿Esta distribuidora abarca solo Bahía?

--No, también le piden de La Pampa y el sur, pero no tiene posibilidades de vender porque no lo abastecen. Según señala Conditi, jamás vio un furor similar con las figuritas, algo totalmente anormal.

--Es verdad, conozco varios cincuentones que están juntando figuritas, quizás porque es el último mundial de Messi, pero mucha gente está desesperada porque no consiguen.

--Pensá que hasta los quiosqueros fueron a verlo al presidente de la Nación para que les deje vender a ellos solo las figuritas. Dicen que como todo el año vender otras figuritas que no son tan redituables, ahora quieren tener la exclusividad.

--Ok, sigamos. ¿No me vas a decir nada de la encuesta que anda circulando sobre intención de voto en Bahía?

--Nada.

--¿Por?

--Primero, porque no es momento para estas cosas, segundo porque descreo de los trabajos que encaran ciertas consultoras fantasmas a las que luego no le podes hacer ningún cuestionamiento y pedir explicaciones porque no existen.

--Más que claro, amigo, no te enojes...

--Para nada, aunque me irrita escuchar de candidaturas cuando hay tantas cosas por resolver. En este caso, la consultora es de La Plata, solo espero que ningún político esté gastando plata en esto, salvo que sea uno que no tenga un sueldo del Estado y lo pague de su propio bolsillo.

--Bueno, pasemos a otro tema.

--No sé si te enteraste que van a abrir nuevos boxes de atención para los trámites de licencias para conducir.

--Sí, hay muchas quejas.

--Exacto, hoy se están haciendo 300 licencias de conducir diarias pero ese número es insuficiente. Además, aquellos que tienen turno de tarde, como en ese horario no hay médicos, los obligan a volver al día siguiente.

--Realmente una locura.

--Y si, un día van y hacen el papelerío y al otro vuelven para que el médico los vea, pero hay gente que protesta porque debe pedir dos días en el trabajo y muchas veces no se los dan. Por eso en la Muni hay mucha preocupación por la cuestión de los médicos y están viendo cómo solucionarlo.

--Che, ¿y los trámites de la VTV como andan?

--Mejor, eso seguro. Están haciendo 450 vehículos diarios, aunque el valor aumentó casi un 50 por ciento. Obviamente va mucha más gente que en la pandemia y la fallas más habituales detectadas son falta de luces y falencias en frenos.

--Me imagino que deberán poner más atención en el tema de las cubiertas.

--Así es José Luis. Me sorprende tu sagacidad, je, je. Con el tema de la falta de neumáticos y sus altos costos están haciendo foco en el tema. Hay muchos rechazos también por esto.

--Bueno, ¿algo más antes de ir levantando campamento?

--Sí, anotá: el miércoles 11 de octubre en el Teatro Municipal, Santiago Kovadloff y Carlos Melconian analizarán la actualidad argentina.

--Interesante. ¿Quién organiza?

--La Cámara de Comercio y Servicios de la Argentina y la Cámara del Comercio de Bahía, que preside Martín Garmendia. Acordate que este ciclo estuvo interrumpido por la pandemia.

--Impecable, ahora sí, pagale vos la cuenta a Tito y dejale una jugosa propina, como siempre acostumbro a darle.

--Ja, ja, me imagino... Dale, nos vemos el próximo domingo, cada vez más cerca de un nuevo superclásico.

--Así es, pero aún falta, no te amargues por anticipado.

--Chau, nos vemos en una semana, Juan.

--Nos vemos.