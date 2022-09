¿Mejoró el sistema de entrega de carnets de conducir? Qué opinan quienes fueron a realizar hoy el trámite

Tras varios meses de quejas por parte de los vecinos, el sitio web para sacar el turno de la licencia de conducir fue modificado el 5 de septiembre.

En ese marco, La Nueva. se acercó esta mañana a la Dirección de Tránsito y Transporte, en el Paseo del Sol, para conocer la opinión de las personas que aguardaban en el lugar para tramitar el carnet.

Como es habitual, muchos de los vecinos experimentaron inconvenientes a la hora de acceder a los turnos. "Intenté sacarlo por Internet y no lo pude hacer", dijo Héctor, quien se encontraba esperando al final de la fila.

"La verdad que todo mal porque te dicen que lo saques por Internet y no te dan bola, ese es el problema", dijo, indignado.

Por tal motivo, explicó que tuvo que sacar el turno de manera presencial: "Me lo dieron enseguida".

Los vencimientos también son un problema para muchas de las personas y Héctor no es la excepción: "Hace un año y medio que tengo el carnet vencido. A veces tengo que ir a otra provincia y no puedo porque me lo piden. Me dicen que en esas provincias no puedo circular, solo en la provincia de Buenos Aires".

Hace algunos días se anunció a través de una resolución del ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires que aquellas personas cuyas licencias vencen entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, podrán circular con el carnet vencido y la constancia del turno asignado que se envía por mail, hasta la fecha del mismo o hasta el 31 de enero de 2023.

"Todo el tiempo hay quejas, es tremendo", continuó Héctor.

Y concluyó explicando que algunas de las molestias de los vecinos son por las largas distancias que deben transitar: "La gente está enojada porque pusieron el lugar muy lejos y además tenés que ir a rendir lejos también, al Autódromo".

Por su parte Adriana explicó que con su marido tuvieron "bastantes problemas porque hubo que venir presencial a sacar el turno".

"Conseguí de prepo, pero conseguí", manifestó. Y agregó: "Además de todo son siempre impuntuales y el trato de quienes atienden no es muy bueno".

"Realmente es un desastre. Estábamos mejor en la calle Undiano que acá", dijo, enojada.

Otro de los reclamos de los vecinos tiene que ver con que no llegan mails con los turnos otorgados una vez completado el trámite. En ese sentido, otro hombre también llamado Héctor, que se encontraba en el lugar, comentó su situación: "En un primer momento tuve dificultades porque no me llegó el mail de aviso y perdí el turno".

"Después lo volví a sacar (el turno) y me llegó enseguida –continuó–. Esa segunda vez fue cuando hicieron el arreglo en el sistema, ahí me llegó el aviso al mail y me avisaron por el teléfono también. No tuve inconvenientes".

Finalmente, Claudia comentó que hace unos días su marido fue temprano a las oficinas para sacar el turno y debió esperar hasta las 2 de la tarde. Ese día, "no le dieron el turno y tuvo que volver al otro", dijo.

"Es un quilombo, mucho desastre. Hay mucha gente que se queja", concluyó.