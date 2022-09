Rusherking estrenó un tema dedicado a la China Suárez y sorprendió: "¿Te vas a casar?"

Rusherking cuenta con una carrera prometedora en el mundo de la música urbana y en las últimas horas sorprendió con el estreno de su última canción, dedicada a Eugenia “La China” Suárez, acompañado de un videoclip en el que ella es protagonista.

La canción "Perfecta" cuenta con la colaboración de Dread Mar-I, referente del reggae argentino, que hace tiempo apuesta por fusionarse con el trap o reggaetón a través de lanzamientos con artistas como Bizarrap o Nicki Nicole.

Además de las declaraciones de amor que reinan en la letra de la canción que Rusherking le compuso a la China Suárez, llamó particularmente la atención un diálogo que se desarrolló entre ambos en una grabación del backstage del videoclip.

Allí el artista respondió algunas preguntas y luego se desarrolló un juego de roles en el que la actriz corrió al cantante por una escalera como si fuera una periodista. "¿Es verdad que te vas a casar?", le preguntó la China mientras lo miraba enamorada. "Sí", contestó el cantante sin dudarlo.

Seguido a eso, ambos miraron a la cámara y se rieron, evidenciando la complicidad que tienen como pareja. Así, dejaron a todos expectantes de la posibilidad de contraer matrimonio en un futuro.

Este lanzamiento es la primera declaración de amor que Rusherking le hace a la China Suárez a través de sus canciones y se da en medio de un videoclip que acompaña el clima romántico, con un campo soleado de girasoles como escenario y con vestuarios donde predomina el color rosado.

“Te he buscado por todo el mundo, dime dónde has estado. Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien que me haga sentir en las nubes. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado”, dice la primera estrofa de "Perfecta".

“Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me miras y el mundo que se para. De ti nada me separa”, continua la canción en la que lo acompaña Dread Mar-I.

“El tiempo junto a ti es algo que no entienden. Valoro todo eso que es amor. La vida para mí regala esos momentos, vivirlo tan intenso, sin dolor. Y si todos tienen a alguien más, lo nuestro será un caso especial. No quiero a nadie más si para mí eres perfecta", continúa la composición de Rusherking.