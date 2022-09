Luciano Bardelli: “Le gané a un amigo como el ‘Flaco’ Escobar, que lo merecía más que yo”

Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

En los diez primeros años del nuevo siglo formó parte de un grupo de galácticos que ganaron todo. Luciano Bardelli tiene esa rara habilidad de retirarse, tomarse un par de años sabáticos y volver fortalecido.

Lo hizo en 2016, cuando retornó para ser campeón Individual y, hace dos años, para alcanzar una nueva estrella en este 2022.

“Fueron dos partidos finales emotivos, que gracias a la transmisión por Facebook tuvieron muchos comentarios. Estamos en una era donde todo se puede ver a la distancia y eso le hace muy bien a las bochas, porque se prende mucha gente”, dijo Bardelli.

-Se prenden por lo que aportaron vos y el “Flaco” Escobar. ¿Cómo lo viviste?

-Era para cualquiera de los dos. Primero hubo una oportunidad para ganar en una clavada donde la bocha retrocedió de más, luego tuve una jugada con algo de mala suerte y quedé en desventaja con una bocha para tirarle al chico. En cancha de tierra lo ves tan pequeño que si tirás diez veces le pegás una; me tocó pegarle y salvé el partido.

"Al final pegué dos clavadas al fondo de la tabla con el chico penado que parecía imposible. Esas jugadas sólo se pueden hacer en tierra", contó Bardelli.

-¿Te había pasado algo parecido antes?

-En 2003, cuando gané el Argentino Individual en Villa Mercedes. Primero con Luis Luque, en el torneo de Bahía. Estaba perdido, saqué el chico afuera y terminé ganando. En el Zonal se da la misma situación con el “Tata” Ríos en Buratovich. Me iba ganando 13 a 6, saco el chico y lo doy vuelta. Son situaciones increíbles.

-Con Escobar venías en desventaja de partidos.

-Me ganó en Bolívar y en Tres Arroyos en torneos intercalados. Y también en el partido de ganadores del cuadrangular final. Por un momento pensé que no le podía ganar.

-Sos campeón, pero no vas al Provincial.

-Es un poco difícil de entender. Se jugó un torneo para decir que salí campeón de Primera A, pero falta el cuadrangular con 4 jugadores de la B y 4 de la A donde saldrá el campeón bahiense.

"Se implementó una vez porque había jugadores de Primera jugando en el ascenso, para que tuvieran esa chance. Por ahí sería bueno que el campeón de Primera A tenga ese derecho y no que lo pueda perder porque hay que jugar un cuadrangular aparte".

-¿Tenés 8 o 9 títulos Individuales?

-Si contás el famoso cuadrangular que clasifica al Provincial serían 9. No sé cuál es más importante, si el que ganás acá o el que te lleva a jugar con los mejores de la provincia. En Bahía ganar es muy difícil, todos son jugadores de selección. Escobar fue campeón Argentino y todavía no pudo serlo en Bahía. Es un monstruo, un amigo con el que compartí muchos viajes, campeonatos, clubes y títulos.

-En la final vos y Escobar parecían distendidos, con buena onda.

-Hablamos durante el partido para distendernos. Cuando terminó le dije que merecía ganar él, que había hecho todos los méritos jugando un gran partido. Pero más allá de la amistad está la sana competencia, todos queremos ganar.

-¿Lo de jugar en tierra se va extinguiendo?

-Hay que aceptar lo nuevo, adaptarse a las superficies. En Tres arroyos jugué un torneo en tierra y al pibe que tapaba los pozos le costaba una enormidad, no quedaban bien. Me decía: "yo juego en sintético, ni idea cómo tapar un pozo". No reíamos y traté de explicarle cómo se hacía.

-Te convocaron para el seleccionado bahiense que mañana juega el Zonal en Ascasubi.

-Sí. Hacía mucho que no jugaba. En 2010 me fui a Coronel Pringles y en 2016 gané el derecho de representar a Bahía -fue campeón representando a Kilómetro Cinco-, pero terminó yendo Daniel (Vitozzi). No me sentía con ganas.

"Ahora me llamó Rubén Trellini (el DT) y me gustó la idea. El derecho adquirido es de los jugadores de Barrio Hospital, pero me entusiasmó poder jugar otra vez con (Danilo) Escobar y con Daniel (Vitozzi), que es algo que tengo pendiente.

En Coronel Suárez, Bahía fue campeón Provincial de Parejas con Bardelli, Spurio y Escobar.

-Alguna vez se instaló que el jugador de Bahía tenía prioridad en la Selección.

-Si hilás fino ninguno de los tres somos nacidos en Bahía, pero todos nos sentimos bahienses. Es una pavada que quedó de lado. Danilo y yo llevamos más de 20 años en esta ciudad; en mi caso es la mitad de los años que tengo (45). Me siento bahiense, como seguramente también lo debe sentir el "Flaco".

-En Tres Arroyos siempre te tienen presente.

-Vinieron a ver la final; gente de Huracán y Club de Pelotas, los clubes donde jugué. Martín Aristain, Ezequiel Barrio, Pedro Rodríguez, presidente de la Asociación, e Ignacio Degue, entre otros. Y también puede leer los mensajes de las transmisiones del face y quiero agradecerles a todos, porque fueron muy lindos.

-¿Hay historias de jugadores poco reconocidos que te ganaron en torneos pasados?

-Jajaja. Siempre le agregan algo nuevo, más espectacular. El “Gringo” (Colantonio) contaba siempre que le decían: “Se acuerda cuando una vez le gané…”. Y a mí me pasa, jugué tantos torneos desde muy joven, incluso estando en Tres Arroyos, que no me acuerdo ni lo que hice hace una semana (risas). Eso sí, ahora todo queda grabado.

“Hace poco me hablaban de una final que le gané 15 a 14 a Raúl Basualdo en Bolívar. Me contaban detalles de ese partido y yo no me acordaba. Tengo algunas reliquias de partidos jugados con Escobar hace 25 años, pero están en cassettes de video VHS. Yo tenía pelo y el "Flaco" bigote, jajaja.

-Tus hijos mayores estuvieron en la cancha en la final.

-Hacía rato que no iban. No están muy interesado en la las bochas. Milton (21) y Tomás (17) son los mayores; y también Gonzalo (3) y Octavio (1) completan la familia.

-¿Por qué Olimpia?

-Cuando me retiré jugaba para Kilómetro Cinco y estaba Julio Martínez (foto); teníamos un equipazo con Dante Núñez y Luis Luque. Ahora Julio está en Olimpia, no le podía fallar.

-¿Te costó arrancar?

-Muchísimo. Fueron tres años de parate y, encima, con una lesión en un gemelo que me impedía tirar a tres pasos. En 2016 tiraba a cuatro pasos, pero nunca estuve cómodo. Hace dos meses volví a tirar como antes y el cuerpo, aunque estaba pesando 90 kilos, reaccionó bien.

-¿No hacés otra actividad?

-Siempre digo de empezar a ir a un gimnasio o salir a correr pero no lo hago. En la cancha camino 14 kilómetros en un partido. No alcanza y sé que si bajo de peso podría rendir más.

-¿Te trazaste algún objetivo?

-Me gustaría correr la Carrera de Reyes. Tengo que hacer la promesa y cumplir, estoy a tiempo (risas).