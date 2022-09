Zaira Nara anunció su separación de Jakob Von Plessen: “Decidimos darle otra forma a esta familia”

Durante los últimos días, Wanda Nara y Mauro Icardi fueron noticia por su ruptura, sus posteriores idas y vueltas vía Whastapp, y los rumores de un posible acercamiento entre ella y el músico L-Gante. Pero ahora se suma una nueva separación muy vinculada al universo de la empresaria, porque su hermana Zaira informó en sus redes sociales que el vínculo con Jakob Von Plessen llegó a su fin.

Captura de la historia de Instagram, de la cuenta de Zaira Nara.

Durante la tarde de ayer, Zaira compartió en sus historias de Instagram un texto anunciando su separación: “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”.

A finales de mayo, se dijo que entre Zaira y Jakob había una tercera en discordia e incluso llegó a decirse que estaban oficialmente separados, pero las acusaciones nunca llegaron a confirmarse.

En esa oportunidad, y en diálogo con "Intrusos" (América), Zaira expresó: “Se habla mucho y yo estoy en un momento de mi vida ya hace un tiempo en el que prefiero que mi familia quede un poco resguardada, más allá de que se hable todo lo que se habla”.

“Si se dice algo demasiado enorme y no me aguanto, respondo, para que la bola no se haga mayor. En este caso no salí a aclarar ni tampoco lo voy a hacer ahora”.

A su vez, manifestó: “Cuando algo me lastima o algo excede un poco lo que puedo tolerar, trato de evitarlo. Trato de cuidarme y concentrarme más en canales infantiles. Y cuando baja un poco la tormenta, vuelvo”. Y en sus historias de Instagram compartió una postal en donde posó junto a su entonces su marido y sus dos hijos, Malaika y Viggo. “Mis amores”, escribió, con un emoji de un corazón rojo a modo de punto final.

El posteo de Zaira Nara a Jakob Von Plessen: "Gracias por compartir tu lugar en el mundo".

Luego de eso, los rumores de crisis se apaciguaron. Y esa percepción se reforzó cuando en agosto, Zaira compartió imágenes de una escapada familiar a Kenia luego de su viaje a Ibiza y París junto a su hermana Wanda.

“Gracias Jakob Von Plessen por compartir con nosotros tu lugar en el mundo, ahora también es el nuestro”, escribió junto a varias postales familiares en un vehículo descapotable que usaron para recorrer un safari africano. Cabe recordar que hace años que su marido trabaja en esa zona, organizando excursiones y safaris turísticos. (La Nación)