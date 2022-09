Benjamín Vicuña confundió a Juana Viale con una ex y protagonizó un incómodo momento al aire

Benjamín Vicuña y Juana Viale han compartido muchos momentos importantes lejos de las cámaras. Sobre todo, cuando la actriz estaba en pareja con Gonzalo Valenzuela, íntimo amigo del protagonista de El método Grönholm. Y el paso del tiempo no afectó su buena relación, motivo por el que al recibir la invitación para Almorzando con Juana, el chileno aceptó sin dudarlo.

"Es un gran actor, gran amigo también: el señor Benjamín Vicuña", lo presentó la nieta de Mirtha Legrand al principio de su programa. "Te felicito. Estás muy bien en tu rol, en tu personaje. Está muy bueno todo esto", respondió el galán, sin escatimar en elogios. Y quizás la distensión que le provocó estar junto a una amiga le jugó una mala pasada a Benjamín.

Todo comenzó cuando Juana le sugirió a Flavio Mendoza, quien también estaba presente en el ciclo, que convocara al chileno en su próximo espectáculo para que pudiera lucir su físico trabajado. Y el actor tomó el tema como disparador para hablar de otra cosa. "¿Vos hiciste circo con las telas, no te colgabas? Te tengo de una época...", le dijo a la conductora, quien no tuvo piedad al exponer que su amigo se había equivocado. "Esa era tu ex", señaló.

"¿Ex ex?", preguntó el actor, en referencia a Pampita, la madre de sus hijos Blanco, Bautista, Benicio y Beltrán. Y una vez que Juana le confirmó sus sospechas, visiblemente ruborizado, animó a sus compañeros a que siguieran disfrutando de la comida preparada por Jimena Monteverde para dejar atrás el incómodo momento.

Cabe recordar que Benjamín viene de cortar su relación con Eli Sulichín, con quien estuvo en pareja durante ocho meses. "No hubo conflicto ni pelea. Creo que los dos se quieren mucho, no hay terceras personas. De hecho, yo los había visto el viernes en el cumpleaños de Mica (Tinelli) y se los veía súper bien. Pero bueno, ella es bastante más chica, él es más grande y tiene muchos hijos. Está enamorada, pero con cinco pibes es difícil, ella no tiene hijos", explicó Yanina Latorre en LAM (América TV).

Sin embargo, Karina Iavícoli dio otra versión en Socios del espectáculo (Eltrece): "A mí me cuentan que no habría sido tan así. Benjamín es un caballero y por eso no le molesta que corra la versión de que ella fue quien lo dejó. Él vino al programa hace poco y se puso nervioso. En ningún momento negó la posibilidad de volver a ser padre y eso no sería un problema. Lo que a mí me cuentan es que en el último tiempo salía mucha información sobre él y que no podía descubrir desde donde salía".

Para colmo, días más tarde, salió a la luz una escandalosa discusión de la expareja. "Tu estás dale que te dale hace 10 días enloqueciéndome. Basta de la China, basta de Carolina. Basta de tus amenazas", habría manifestado Vicuña, en referencia a los celos de Sulichín por la China Suárez y Pampita, sus exparejas, quienes no dudaron en acercarse a él ante el fallecimiento de Juan Pablo, su padre. (NA)