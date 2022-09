Hora, TV y formaciones: River recibe a Talleres para no perder pisada

River Plate, con el estímulo del triunfo en el clásico ante San Lorenzo y la necesidad de hilvanar una serie de triunfos que le permitan pelear el título, será local ante Talleres de Córdoba, en un partido a jugarse mañana por la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El partido se jugará este sábado a las 18 en el estadio Más Monumental, en el barrio porteño de Núñez, será arbitrado por Facundo Tello y televisado por TNT Sports.



Tanto los "Millonarios" como la "T" asumirán el partido a solo cuatro días de sus respectivos compromisos por los cuartos de final de la Copa Argentina.



En ese contexto, el miércoles de la semana próxima River jugará ante Patronato, en La Rioja, y Talleres enfrentará a Independiente, en Chaco, con la posibilidad de ser semifinalistas del torneo.

No será cómoda la tarea para River ya que llega a este compromiso diezmado, con jugadores en sus seleccionados como Franco Armani (Argentina), Nicolás De la Cruz (Uruguay) y Paulo Díaz (Chile), lesionados como Santiago Simón, Robert Rojas y Rodrigo Aliendro y los suspendidos Enzo Pérez y Marcelo Herrera.River logró sobreponerse a las duras derrotas que sufrió en el superclásico ante Boca Juniors (1-0) y luego ante Banfield (2-1), cuando el fin de semana pasado superó a San Lorenzo (1-0) en un partido áspero como todo clásico, que le sirvió para volver a instalarse en la pelea por el título en el torneo doméstico.El Millonario tiene 32 puntos, seis menos que Atlético Tucumán (38), que puede ser superado esta noche si Boca (36) le gana en Mendoza a Godoy Cruz.El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, más allá de los altibajos que mostró durante todo el campeonato, tiene a su favor que cuenta con un muy buen plantel y está en condiciones de hilvanar una serie de triunfos para ir en busca del título.Claro que además de sus individualidades, River debe recuperar su juego que en esta versión 2022 no es avasallante, no tiene golpe tampoco la efectividad en el arco contrario que mostraba en campañas anteriores, y además le cuesta mucho reaccionar cuando está en desventaja para revertir un marcador.Para recibir a los cordobeses, el "Muñeco" Gallardo apelará a Ezequiel Centurión para el arco, se aguarda que pueda jugar Santiago Simón si supera un esguince de tobillo, Javier Pinola volverá a la zaga, también puede llegar a ser titular Tomás Pochettino y Pablo Solari y Lucas Beltrán serán nuevamente la dupla de ataque.Talleres apostó todo su esfuerzo a la Copa Libertadores con el DT portugués Pedro Caixinha, pero cuando quedó eliminado en cuartos de final por Vélez Sarsfield el equipo sintió el impacto y comenzó a perder seguido en el torneo local, lo que desencadenó la salida del entrenador lusitano por la mala campaña.El lugar de Caixinha fue ocupado en forma interina por un exjugador del club como Javier Gandolfi, que además formaba parte del cuerpo técnico del portugués, y los resultados mejoraron en las últimas fechas.Gandolfi gozaba de una gran relación con el plantel y eso se notó en los resultados ya que el equipo mejoró y obtuvo siete de los últimos nueve puntos disputados.En cuanto a la formación para visitar el Más Monumental, Talleres contará con su arquero y capitán Guido Herrera en lugar de Alan Aguerre, todavía no se sabe si en el lateral derecho jugará Julio Buffarini o bien lo hará Gastón Benavidez, y en ofensiva se espera que el colombiano Diego Valoyes pueda ser titular.Valoyes, el principal jugador de la "T" y como arrastra una molestia muscular fue preservado en el partido anterior ante Colón, y la intención es que juegue al menos un tiempo ante River para tenerlo 10 puntos en el siguiente partido de Copa Argentina frente a Independiente, el miércoles que viene en el Chaco.En el historial entre ambos jugaron 58 encuentros con ventaja riverplatense de 30 triunfos contra 15 de los cordobeses y 13 empates.



-River Plate: Ezequiel Centurión; Milton Casco, Emanuel Mammana, Javier Pinola y Elías Gómez; Bruno Zuculini, Tomás Pochettino, Agustín Palavecino y Ezequiel Barco; Pablo Solari y Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.



-Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Julio Buffarini o Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra y Christian Oliva; Diego Valoyes o Juan Cruz Giacone, Rodrigo Garro y Francisco Pizzini; Matías Godoy. DT: Javier Gandolfi.



Arbitro: Facundo Tello.



VAR: Leandro Rey Hilfer.



Cancha: Más Monumental, de River Plate.



Hora de inicio: 18.



TV: TNT Sports.