Condenan a cadena perpetua al actor de "Riverdale" Ryan Grantham por el asesinato de su madre

El actor canadiense Ryan Grantham, que participó en la serie Riverdale, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su madre, Barbara Waite, tras un juicio en el que se revelaron detalles macabros y sorprendentes.

El joven de 24 años se había declarado culpable por el crimen en marzo pasado. Según se comprobó, asesinó a la mujer de 64 años mientras tocaba el piano en su casa de Squamish, Canadá.

Según publicó E!, la sentencia dictada por la Corte Suprema de Columbia Británica contempla la posibilidad de que el actor goce de libertad condicional una vez cumplidos, al menos, 14 años de encierro. Además, el tribunal emitió una orden para que se le prohíba el uso de armas de fuego de por vida. Tanto la sentencia a cadena perpetua como la prohibición del uso de armas de fuego son obligatorias para los condenados por asesinato en segundo grado en la provincia canadiense donde se llevó a cabo el juicio.

Una vez que se conoció la sentencia, el abogado del actor, Chris Johnson, indicó ante los medios que su defendido ha “trabajado muy duro para cambiar su vida” después de haber sido arrestado por matar a su madre. “Ha recibido mucha ayuda psicológica y se ha sentido mal por sus actos y los ha enfrentado”, aseguró el letrado en un comunicado. Y agregó: “Pero espera poder dedicar el resto de su vida a enmendarse”.

Los detalles del espeluznante caso mantuvieron en vilo a los norteamericanos. Durante las primeras horas de la primera sesión, el tribunal escuchó cómo el actor admitía haber ensayado el homicidio, e incluso afirmó haber grabado videos en los momentos posteriores. En aquellas imágenes, que fueron presentadas como prueba, habla sobre el disparo a Barbara White y muestra su cadáver.

Ryan Grantham en la película de 2016 Considering Love and Other Magic (imdb.com)