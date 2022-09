Criptomonedas: más regulaciones y controles para que el sistema crezca

Por Francisco Rinaldi / frinaldi@lanueva.com

La adopción masiva de las criptomonedas requiere de regulaciones y auditorías que transparenten todavía más al sistema a nivel global, en un contexto en que la tecnología avanza más deprisa que la legislación, de acuerdo con la directora ejecutiva de la ONG Bitcoin Argentina, Jimena Vallone.

La ONG organizó Descentralizar 2022, el que se celebrará mañana en diferentes espacios de la Universidad Nacional del Sur entre las 9 y las 13:30 en el complejo de Alem (Avenida Alem 1.253) y entre las 15 y las 18 en el Campus Palihue (San Andrés 800). Tanto la UNS como el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca-Argentina (CREEBBA) colaboraron en la planificación del evento.

La capacitación es abierta a todo público y gratuita. Descentralizar reunirá a los máximos referentes de la industria cripto, entre ellos, el abogado bahiense Fernando Branciforte, director del Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de la ciudad.

Horas antes de su visita a la ciudad, La Nueva. dialogó con Jimena Vallone sobre la actualidad de las criptomonedas y acerca del evento en particular. Los tramos salientes, a continuación:

--Amber Ghaddar, experta internacional en criptomonedas y fundadora de un intermediario, declaró a la BBC de Londres que el sistema necesita “auditoría y evaluaciones” para su adopción en masa ¿está de acuerdo?

--Si. Para que el sistema sea utilizado por más gente, es necesario mejorar la parte regulatoria. Sin embargo, es bueno aclarar que han habido enormes avances, aunque el avance de la tecnología está muy por encima de la legislación.

--Sin embargo, las noticias de fraude son moneda corriente…

--Es que el fraude ocurre entre los intermediaros (N de R: conocidos en la jerga como exchanges, verdaderas casas de cambio on line que intermedian en la compra-venta de criptomonedas), y no en el sistema en sí, que tiene elevados estándares de seguridad y trazabilidad.

“Precisamente, en Descentralizar vamos a hacer talleres para ayudar a que la gente seleccione entre los exchanges más seguros, para minimizar el riesgo de fraude”.

--Se suele asociar a los fanáticos del mundo cripto con gente con ideas pseudo anarquistas, enemiga de las regulaciones de todo tipo….

--Eso es un mito. Nosotros tratamos de inculcar entre los asistentes que los criptoactivos son una moneda donde si bien no es necesario depender de ningún tercero (N de R: a diferencia de las monedas físicas tradicionales, no existe la figura de un banco central que garantice la devolución de los depósitos, vigile el cumplimiento de ciertas normas, etcétera) eso no significa que se pueda hacer cualquier cosa.

"Incluso, aclaramos en todo momento que si bien las criptomonedas tienen la enorme ventaja de permitir la realización de transacciones con gran agilidad, las mismas no tienen reversibilidad, de modo que cuando se acepta algo, no se puede dar marcha atrás. Por eso insistimos en que se tiene que ser muy responsable con su uso".

--¿Qué son las granjas de minerías de criptomonedas?

--Una granja es un conjunto de computadoras muy poderosas validando cálculos matemáticos altamente complejos, cuya resolución tiene por recompensa criptomonedas, Bitcoins, por ejemplo, que es la más popular.

--Últimamente, la AFIP ha realizado allanamientos a granjas ¿son ilegales?

--No. Los allanamientos a los que refiere tienen que ver con la introducción en el país de tecnología sin pasar por los controles aduaneros, pero la minería es una actividad legal.

--¿Son rentables?

--Si, pero la inversión inicial en equipos para minar criptomonedas es muy alta, lo que es una gran barrera de entrada. Hablamos de tecnología que es muy costosa y que no está al alcance de un microemprendedor, por ejemplo.

--¿Qué van a poder ver mañana los asistentes?

--Primero, se van a realizar charlas sobre aspectos tributarios, regulatorios, nuevas tendencias, etcétera, a cargo de referentes nacionales de la industria cripto. Además, vamos a hacer un taller para enseñarles como abrir una cuenta para empezar a realizar operaciones, haciendo mucho hincapié en la seguridad y la prevención de fraudes.

“Aclaro que no vamos a hacer recomendaciones de inversión ni trading (especulación de corto plazo con este tipo de activos), la idea es enseñar como funciona el sistema y cuales son sus beneficios y riesgos”.