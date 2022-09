Hoy el Monumental se viste de gala para despedir a Leo Ponzio

Así como ya ocurrió con Norberto Alonso, Enzo Francescoli, Ariel Ortega, Fernando Cavenaghi y Rodrigo Mora, hoy por la noche será el turno de Leonardo Ponzio de ser el protagonista estelar de su partido despedida en el estadio Monumental.

El "León" colgará los botines de manera definitiva en una noche con grandísimos invitados y muchas sorpresas. Cabe destacar que la transmisión exclusiva del evento se llevará a cabo por la pantalla de Star+, desde las 21.

"River significa todo para mí. A nivel futbolístico me dio la posibilidad de poder disfrutar de un equipo grande, pelear todos los fines de semana. Y en mi vida, de todos mis años de profesionalismo, más de la mitad fueron en River, es parte de mi historia dentro del fútbol", dijo Ponzio.

El "Capitán Eterno" de River, como se hizo conocer Ponzio a lo largo de su exitosísima carrera en el club, recibirá la visita de otros grandes ídolos de la institución como los ya mencionados Francescoli, Alonso, Ortega, Cavenaghi y además con la presencia estelar de Marcelo Gallardo y gran parte del plantel actual de River, que cuenta con varios excompañeros de Leo como Jonatan Maidana y Enzo Pérez,entre otros.

Los equipos protagonistas serán por un lado un combinado de campeones de América del 2015 y 2018, sabiendo que Ponzio formó parte de ambos planteles, que se enfrentarán a varios amigos futbolistas del santafesino junto a otros ídolos históricos de River y grandes campeones como Leo Astrada, Andrés D'Alessandro, el "Chori" Domínguez y Hernán Díaz, entre tantos otros.

"¿Si voy a volver a River? Me imagino que después de pasar todos estos momentos buscaré algo que me atrape. Después del Mundial buscaré un lugar, ojalá sea en River, para poder desenvolverme en un área de secretaría técnica, de manager, secretario deportivo... Pero no para estar a la cabeza sino de poder estar en un conjunto, ayudar y volcar lo que uno siente", aseveró.

Se espera un Monumental repleto y será una gran celebración bien al estilo riverplatense, con todos los ídolos unidos como una gran familia disfrutando de un gran partido y de una noche en la que además se esperan muchas sorpresas tanto para el público como para Ponzio.

El excapitán millonario dejó su actividad profesional en diciembre pasado luego de haber ganado su título número 17 en el club y de haberse convertido de esa manera en el máximo ganador de la historia riverplatense.