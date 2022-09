Luciano Martos: "Este es un día más de lucha que de reflexión"

"Este es un día más de lucha que de reflexión; para reflexionar están los jóvenes, que son los que planifican y hacen. El problema es acá que los abuelos cobran poco, 50.000 pesos no alcanzan y la inflación nos está matando. Me vienen a hablar los abuelos, me mandan cartas de la zona... La gente me toma como si yo tuviera la solución... Lo que puedo garantizar es que voy a gestionar, que es lo que tiene que hacer los políticos".

La frase corresponde al reconocido vendedor de diarios y revistas Luciano Martos, quien fuera también candidato a concejal en las últimas elecciones legislativas.

Martos lideró este mediodía una reunión en la Plaza Rivadavia, frente a la Municipalidad, en conmemoración del Día del Jubilado y con el objetivo de ser la voz de "tantos abuelos que la están pasando mal".

"Empresarios, el campo, los gremialistas... Todos reclaman por sus derechos y con razón, pero ¿quién hace algo por los abuelos? Entonces dije 'basta', porque todos los abuelos en la calle y los conocidos que saben que ando con tareas sociales me dicen 'Luciano, hacé algo por nosotros, movete, danos una mano'. ¿Y yo voy a llegar a mi casa y me voy a quedar de brazos cruzados? Muchos abuelos la pasan mal y hasta algunos se han suicidado; entiéndanme, sui-ci-da-do. Nadie hace nada", enfatizó.

En el lugar se desplegaron sillas, se ofrecieron empanadas y se desplegó un pasacalle con la leyenda "Las canas no se manchan".

"Los abuelos se cansan de guerrear (sic). Hay abuelos que no le pueden decir a sus hijos que le den un plato de sopa porque el hijo la está pasando muy mal también. Esto no es verso mío, ustedes lo pueden ver en todos lados y es una barbaridad lo que está pasando", agregó, en diálogo con La Nueva., mientras varios abuelos se acercaban a saludarlo y a pedirle ayuda..

Una visita inesperada

Muchos se sorprendieron al ver ubicado en una de las sillas blancas dispuestas para la ocasión, a Domingo Verna, el abuelo que mató su nieto Braian Verna Batalla.

Verna abandonó el lugar, al que había llegado en bicicleta, cuando los medios se acercaron para consultarle sobre su visita.

Mientras que Martos se mostró sorprendido, aunque señaló que la convocatoria era abierta para todos los abuelos que quisieran participar.

"Le pasó algo desagradable y bueno, la Justicia dirá. Yo no puedo andar diciendo que no venga tal persona; hay abuelos que han venido de la zona a contarme sus problemas. Estoy enfocado en eso", respondió.

"La invitación era para todos. En este momento me urge más preocuparme por el abuelo que cobra la mínima, por el abuelo que está pasando circunstancias difíciles y nadie hace nada", completó.