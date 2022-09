Rappi llega a Bahía con servicios, promociones y oportunidades de trabajo

A partir de hoy los bahienses podrán utilizar Rappi y encontrar en una sola aplicación una amplia variedad de servicios: desde la entrega en restaurantes, farmacias y tiendas especializadas, hasta servicio de mensajería, la posibilidad de recibir dinero en efectivo en la comodidad de su hogar y comprar vuelos nacionales con seis cuotas sin interés o internacionales.

“Desde hace tiempo queríamos desembarcar con nuestra tecnología en Bahía Blanca. Estamos muy contentos de hoy poder dar este paso y de trabajar en conjunto con las PyMEs locales para ayudarlas a crecer e incrementar sus ventas a través de nuestra aplicación”, comentó Astrid Mirkin, gerente general de Rappi Argentina y Uruguay.

Semanas previas a su lanzamiento, la app latinoamericana alcanzó más de 1.700 descargas realizadas por los bahienses. Además, más de 2.000 personas se registraron para comenzar a repartir y generar ingresos extra a través de Rappi.

Al día de hoy, la aplicación ya cuenta con una amplia oferta. Al ingresar a la aplicación de Rappi, los bahienses podrán realizar sus pedidos en restaurantes como Ardenas, Big Six, Mulata Café, Seven Food, CLA al paso, Ziba, Capitanes Coffee Co. y grandes cadenas como McDonald's, Mostaza, Grido, El Noble, Bien de Campo, Guapaletas y Bonafide. También podrán adquirir productos de higiene personal a través de Farmacias Alem, comprar sus verduras en Mandale Fruta o golosinas y bebidas en kioscos como Clickpoint. Durante las próximas semanas, la oferta de tiendas disponibles continuará ampliándose, y se sumará la posibilidad de realizar compras en grandes supermercados.

“Nuestro recibimiento en la ciudad ha sido muy positivo. Con Bahía compartimos los valores de la innovación, el impulso tecnológico y el emprendedurismo. Desde un inicio, más de 130 PyMEs confiaron en nosotros y se sumaron a nuestra plataforma para crear o potenciar su canal de ventas y esperamos poder ayudarles a dar este salto”, añadió la ejecutiva.

La aplicación ya se encuentra disponible para ser descargada en sistema iOS y Android. En esta primera etapa, el servicio estará disponible principalmente en la zona céntrica de Bahía Blanca, cubriendo los alrededores del Parque Julio Argentino Roca, Plaza Rivadavia, Parque de la Independencia, Paseo de las Esculturas y la Universidad Nacional del Sur. El objetivo es continuar ampliando durante los próximos meses el alcance a más barrios de la ciudad para que todos puedan utilizar Rappi.

Con motivo del lanzamiento, Rappi ofrecerá $500 de regalo y 50% de descuento en la primera compra a los nuevos usuarios que se registren en la app con el código “holabahia”. Además, para las próximas tres compras contarán con un 30% OFF. Asimismo, con el código “BAHIAPRIMEPLUS”, los nuevos usuarios podrán acceder a tres meses gratis de la membresía Prime Plus, que ofrece envíos gratuitos para cada una de las compras realizadas en cualquier vertical de la app, descuentos exclusivos, acceso sin costo a plataformas de streaming como HBO Max y soporte 24/7 a través de Whatsapp, entre otros beneficios.

Cómo sumarse a la oferta de Rappi y generar ingresos adicionales

Todos aquellos comercios que estén interesados en sumarse a la plataforma podrán registrarse en: https://surveys.rappi.com/inbound. Además, aquellas personas que deseen contar con ganancias extra podrán registrarse como repartidores independientes a través de la aplicación “Soy Rappi”. Para ello, solo es necesario contar con un celular con datos móviles, ser mayor de edad e indicar si realizará los pedidos a pie, bicicleta o moto.