Franco Franzino: "Salir de la zona caliente es un alivio"

Si bien costó sangre, sudor y lágrimas, la victoria de Liniers del último domingo ante Peñarol de San Juan le otorga una bocanada de oxígeno al plantel de dirige Marcelo Fuentes.

El chivo salió de la zona roja tras dos triunfos consecutivos y el objetivo, según señaló Franco Franzino, uno de los referentes del equipo, es seguir sumando.

"Salir de la zona caliente es un alivio. Pasaban los partidos y no podíamos levantar cabeza. Ahora el ánimo mejoró, y el equipo va a mejorar", señaló Frazino, uno de los jugadores de mejor rendimiento ante los sanjuaninos.

-Dos triunfos al hilo es para valorar muchísimo.

-Es que pudimos ganar muy bien en General Pico, nos faltaba dar este pasito de local. Ahora se vienen siete finales más.

-Peñarol ofreció muy poco, pero igual resultó un rival durísimo.

-Lo sabíamos, estábamos mentalizados porque hablamos de ese tema desde que volvimos de General Pico. Para nosotros era clave ganar, porque Peñarol también necesitaba los puntos. No esperábamos otra cosa del rival, porque venía a sumar.

-¿Era partido de un gol?

-Sí. Hicimos el gol y buscamos el segundo, que no se dio porque nos faltó un poco de puntería. Estos partidos cerrados son de un gol y hemos mejorado en eso de poder mantener la ventaja, algo que muchas veces no pudimos y se nos escaparon puntos valiosos.

-¿Cómo hicieron para lograrlo?

-Nos habla mucho el técnico (por Marcelo Fuentes). Es clave estar concentrados los 90 minutos. Enfrentar a un rival que también necesita los tres puntos te obliga a jugar concentrado, porque un error lo pagás caro.

-Si bien tu función es netamente ofensiva, redoblaste esfuerzos para dar una mano en la parte defensiva.

-Ni hablar (risas). Hago lo que me piden, me siento bien en esa función de atacar cuando se puede y defender si hace falta. A nosotros no nos sobra nada, por eso es correr, meter y, cuando se puede, jugar.

-Tuviste un par de situaciones.

-Sí, pero no fueron tantas. Nosotros sabemos que tenemos que poblar el área rival de gente. Mi función es clarificar el juego, desbordar y tirar centros porque nuestros delanteros son goleadores y van a estar esperando. Esta vez le tocó a "Falucho" (Herrera), aunque el desborde vino del otro lado, con centro de Alexis (Bulgarelli).

-¿Vencer a Huracán, en Mendoza, es imposibe?

-No. Partido difícil pero no imposible. A nosotros nos sirve sumar, pero ojo que también podemos ganar. Estamos muy metidos, entrenando duro y dejando todo en la cancha. Al equipo lo veo comprometido, eso es muy bueno.