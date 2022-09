Canelo Álvarez confirmó su reinado y cerró la trilogía contra Gennady Golovkin

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez confirmó su reinado en la categoría supermediano con una victoria por puntos, unánime, ante el kazajo Gennady Golovkin en la tercera pelea entre ambos celebrada esta madrugada en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

El púgil de Guadalajara retuvo los títulos de la categoría, versión AMB, CMB, FIB y OMB, con tarjetas favorables de 116-112 (Dave Moretti) y 115-113 (David Sutherland y Steve Weisfeld) y cerró la trilogía contra el kazajo poniendo fin a una de las mayores rivalidades de los últimos tiempos en el mundo del box.

Canelo, de 32 años, apoyado mayoritariamente por las 20.000 personas que asistieron al recinto del estado de Nevada, fue superior durante toda la noche frente a un rival que, tal como se suponía, pagó caro el precio de la edad y la falta de competencia en relación a su rival.

La postura conservadora del kazajo, de 40 años, le restó emoción al inicio del combate, pero la historia cambió a partir del séptimo asalto, cuando, perdido por perdido (las tarjetas eran muy favorables al mexicano), se plantó con mayor decisión a lanzar golpes.

Si bien conectó buenos golpes, ganando incluso un par de rounds en los escritorios, el mexicano tenía controlado el trámite y así logró su segundo triunfo entres combates (la primera contienda terminó en empate), realizando con éxito la primera defensa de las coronas de la categoría supermediano (168 libras - 76,2kg).

El defensor del título trató de cumplir con su promesa de acabar el combate por la vía del nocaut pero una lesión en la mano izquierda conspiró contra su objetivo y le dio a "GGG" Golovkin el margen para llegar al veredicto de los jurados.

"Me tomaré un descanso activo. El tiempo que me tenga que tomar para estar bien de mi mano, de mi cuerpo y ya veremos qué viene", contó Canelo en la conferencia de prensa posterior a su triunfo.

El doctor de Álvarez señaló que se trata de un problema del cartílago de la muñeca y que su período de recuperación sería de 6 a 12 semanas tras la cirugía.

"Voy a tomarme mi tiempo. El año pasado peleé cuatro veces en 11 meses. No sé cuando regresaré, tal vez en mayo, septiembre...", dijo sobre su fecha de regreso al boxeo.

Con la victoria de esta noche, Álvarez (58-2-2, 39 KOs.) se redimió ante el público de su anterior derrota frente al ruso Dmitri Bivol por el cinturón semipesado AMB, el pasado 7 de mayo en el mismo escenario.

Los mejores pasajes de la pelea:

Golovkin (42-2-1, 37 KOs.), debutante en la división supermedianos, sufrió su segunda derrota en el campo rentado después de unificar los títulos medianos AMB, FIB y OMB con nocaut sobre el japonés Ryota Murata en Saitama, el pasado 9 de abril.

Esa pelea puso fin a una inactividad del kazajo que se extendía desde el 18 de diciembre de 2020 cuando se impuso sobre el polaco Kamil Szeremeta en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino de Hollywood.

El experimentado boxeador asiático, titular de los cinturones AMB y FIB de peso medio, descartó su retiro de la actividad, al asegurar que siente "la pasión por el boxeo".

"Todavía tengo este fuego en mí. No estoy cansado, estoy fresco. Si la oportunidad llega, buscaré volver", afirmó el kazajo, quien asumió "un error táctico" en la pelea que cerró la trilogía.

"Empecé despacio porque quería ver cómo se desarrollaba el combate. No estuve tan acertado con mis golpes y al final los jueces puntuaron a su favor. No quiero menospreciar su victoria, pero no sentí que fuera más rápido o más fuerte. Los golpes que llegaron de su parte no fueron lo suficientemente fuertes", concluyó.