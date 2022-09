Video: el increíble partido que Nueva Zelanda le ganó a Australia

Nueva Zelanda le ganó esta madrugada un partido memorable a Australia, por 39 a 37, en un adelanto correspondiente a la quinta y penúltima fecha del Rugby Championship.

El encuentro se disputó en el estadio Marvel de Melbourne, Australia, donde los All Blacks se impusieron con cinco tries a tres en el global y una gran noche del apertura Richie Mo'unga (autor de un try, cuatro conversiones y 2 penales, para un total de 19 puntos).

Con este resultado el elenco kiwi quedó como único líder del torneo a una fecha del final, con 14 puntos. Lo sigue Australia (10) y Sudáfrica y Argentina, ambos con 9. Además, le ganó el desafío a su rival y se quedó con la Copa Bledisloe.

El triunfo de Nueva Zelanda llegó en el final, con un try del fullback Jordie Barrett cuando se jugaba un minuto adicionado.

Australia estuvo cerca de ganarlo. Perdía 34-27 a los 73m cuando llegó el try de Pete Samu y la conversión de Bernard Foley para igualar en 34.

Inclusive, dos minutos después y en pleno avance en mitad de cancha, los All Blacks cometieron un penal en un ruck. Foley se hizo cargo de la chance de asegurar el partido y pateó el penal de frente a la hache, logrando la conversión para pasar al frente 37-34 a los 77m.

Sin embargo, no estaba dicha la última palabra: