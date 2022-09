Video: chocó un auto estacionado y se dio a la fuga

El dueño de un Ford Escort que se encontraba estacionado en Juan Molina y Sixto Laspiur denunció que el último sábado a la noche un camionero le chocó el auto y se dio a la fuga.

Nicolás Valenti le dijo a La Nueva. que el hecho ocurrió sobre las 22.45 del pasado sábado, minutos después de que llegara con su familia a su residencia. La víctima del hecho pidió resolver la situación rápidamente debido a que utiliza el rodado como su medio de trabajo.

"El sábado llegamos a casa a la noche y cuando salimos a la mañana siguiente me encuentro con el auto chocado y contra el camión que estaba estacionado adelante. Rápidamente empezamos a movernos, a avisarles a quiénes podían haber visto algo o alguna cámara, y un local que está en esa cuadra me pasó el dato de las cámaras para ubicar quien lo había hecho. Por la tarde ya me enviaron el video dónde mostraba que un camión era el que me había chocado. Esto ocurrió el sábado 22.45, es decir unos 15 minutos después de que llegáramos a mi casa con mi familia. La verdad que tuvimos un Dios aparte", abrió el relato.

Valenti comentó que rápidamente se movieron para tratar de localizar al culpable del accidente. En el video se muestra cómo ocurrió el hecho.

"Me chocó y se dio a la fuga, no nos dejó ningún dato. No tuvimos noticias del dueño del camión hasta hoy a la mañana. Por suerte conocemos muchísima gente y dimos que se trataba del Transporte Las Heras y por internet la localizamos en Juan Molina al 1.900. Nos fuimos hasta allá, pero nos encontramos que la empresa no estaba más ahí. Entre todos los mensajes que recibimos anoche, nos fuimos hasta un patio de camiones ubicado en calle Charlone, en la entrada del balneario Maldonado, y pudimos dar justamente con el camión que ya tenía enganchado con un acoplado. Sinceramente no sabría decir si estaba listo para irse o no. En el video se muestra que no tenía otro chasis", explicó.

Valenti finalmente recibió noticias del culpable del hecho, aunque no así de la aseguradora.

"Hoy, entre toda la viralización, me escribió el hermano del camionero y después lo hizo el dueño. Me dijo que iba a hacer la denuncia, porque sin eso yo no puedo hacer nada. Aún sigo esperando datos de su aseguradora, aunque cuando llamé no había hecho nada. Creo que aún no asumió que me chocó, pero mi vehículo es mi medio de trabajo, es mi sustento de vida y también el de mi socio. Con él nos trasladamos las herramientas para poder trabajar y hoy el auto no lo puedo sacar de ahí, hasta que no haga la denuncia. Es nuestro único ingreso para mi familia y necesitamos que se solucione rápidamente", sostuvo.

Por último, sobre el motivo del choque, la víctima señaló que "lo que me dijo el camionero es que había fallecido el padre y que andaba con el celular como loco, que se le cayó y se distrajo. Es una historia rara, porque lo que pudimos averiguar no sería así. Todos me dicen que estaba alcoholizado, porque pasó un día para que él apareciera. Para chocar de esa forma no hay otro motivo, aunque no lo puedo asegurar".