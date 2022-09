“¡Feliz día maestro!”, fue el saludo de todo Olimpo para Brian Guille

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

Delante del arco le pueden poner un colectivo, un tanque de guerra, un portaviones o un camión, como fue el caso de hoy, pero si queda un hueco, si él alcanza a divisar que por esa hendija puede llegar a entrar el balón, póngale la firma que es gol.

Ya no alcanzan los adjetivos calificativos para halagar a Brian Guille, el artista por excelencia que por alguna falla del universo o algún error humano, es contamporáneo a este Federal A, categoría mágicamente bendecida por la presencia de este volante o delantero que con la pelota interactúa de manera muy distinta al resto de sus colegas terrenales.

A los 12 minutos, en el primer tiro libre que Olimpo tuvo a favor, el 10 “rompió” el partido para siempre. La falta fue a unos 30 metros del arco, en una punta del área grande, sobre el callejón del 8 dirían los viejos relatores, y ahí se agachó él para acomodar la redonda. Un plateísta se animó a decir: “la pone en un ángulo, ya está, ganamos 1-0”. La tensión se entremezcló con cierta confianza, algo iba a suceder… Y pasó: zurdazo suave, con comba, que se metió en la unión del travesaño con el caño izquierdo de un arquero Vaccaneo humillado por el erudito de la pegada.

Con ese tanto, el aurinegro abría el camino del éxito sobre Camioneros, al que finalmente venció 2-0 para estirar a 14 unidades la diferencia al frente de la tabla de la Zona Sur cuando quedan 15 por jugar.

Como en otros encuentros que sostuvo de local, a Olimpo no le genera ni la más mínima exaltación el comportamiento y lo que puede llegar a proponer el visitante. Es tan noble a sus convicciones que no tiene miedo a perder, y menos que menos a descontrolarse cuando no es protagonista ni mentalmente superior a su adversario.

El albiverde de Esteban Echeverría vino a vender a cualquier precio su dignidad: se paró bien arriba con un 4-1-4-1 suculento, metió trompa y acoplado en el medio y atacó con acelerador a fondo, sin bocina y sabiendo que la posición en la tabla lo obligaba a avanzar sin rebajes. Atropellaba y llegaba o chocaba y moría en el intento; no le quedaba otra.

El dueño de casa no fue estricto con la posesión del esférico ni soberbio en el traslado, pero cuenta con tantas variantes para hacerle tomar la sopa al rival que, en determinadas situaciones de sometimiento, no sabés para donde va a salir.

El primer mojón es Guille, el segundo es que el “Mago” reciba una de las tantas patadas que le pegan cerca del área enemiga y el tercero tiene que ver con la “rosca” que le dé a su botín izquierdo al momento del impacto. Si no entra, pasa cerca, jamás un tiro libre ejecutado por el que para muchos es el mejor futbolistas de la divisional, pega en la berrera o no ocasiona un “uhhh…”.

El ingreso de Ham al comienzo del complemento le dio más volumen y frescura al circuito olimpiense, que siguió dividiendo el útil con el Camión pero ya con espacios para las diagonales de Amarilla y los pases dulces de Guille.

Sin brillar, pero con la libertad necesaria de sentir cómo y cuándo definir el pleito. El huésped no se entregaba, el técnico Pablo Garabello metía cambios para desmoldar a Olimpo y el empate estaba cerca solo en la imaginación de los que eran menos. Pero iba, como podía, inststía…

Hasta que a los 22 minutos, Ortega, que no aparece mucho pero cuando se enchufa te puede fulminar con un solo golpe de tensión, lanzó el centro y Da Silva, con un cabezazo envenenado, no hacía más que desmantelar a un Camión que ya estaba con la reserva puesta y el motor recalentado, a punto de “volar”.

Al ritmo de la novena sinfonía, que es la cantidad de cotejos que lleva sin derrotas (7 victorias y 2 empates), Olimpo cerró otra función pensando en el estrellato. Esta vez, con dedicatoria, sí, al Maestro Guille con cariño, en un día muy especial para todos aquellos docentes que, de alguna manera, llevan adelante ese “difícil arte de enseñar”.

La síntesis

Olimpo 2 (4-1-3-2)

Villar 6

Mendoza 5

Capraro 7

Ferreyra (c) 7

Perotti 6

Cevasco 5

Amarilla 7

D. Ramírez 6

Ortrega 6

GUILLE 8

Da Silva 7

DT: Carlos Mayor

Camioneros 0 (4-1-4-1)

Vaccaneo 4

M. Vázquez 3

Centurión 5

L. Sanchez (c) 5

B. Musarella 4

Maidana 5

F. Moyano 5

Olinick 6

Tifner 5

P. Moyano 6

B. Chávez 4

DT: Pablo Garabello

PT. Gol de Guille (O), a los 12m.

ST. Gol de Da Silva (O), a los 22m.

Cambios. 45m. Ham (6) por Cevasco, 69m. A. Méndez (5) por Ortega y Ledesma (5) por da Silva, 77m. Mayo por Perotti y 83m. Affranchino por Amarilla, en Olimpo; 45m. J. Medina (4) por B. Musarella, 64m. M. González (4) por F. Moyano y Vivanco (4) por B. Chávez y 71m. G. Méndez (4) por P. Moyano y 71m. N. Ramírez (4) por Tifner, en Camioneros.

Amonestados. Cevasco (29m.) y Ferreyra (81m.), en Olimpo; B. Musarella (32m.) y L. Sánchez (65m.), en Camioneros.

Arbitro. Enzo Silvestre (8).

Cancha. Olimpo (6).