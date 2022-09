Callejero Fino no sabía del ataque a Cristina y se enteró por un programa: su reacción fue viral

Callejero Fino pasó por PH: Podemos Hablar, programa conducido por Andy Kusnetzoff, y generó revuelo en las redes sociales durante el momento de la cena, cuando el conductor habla sobre diferentes temas de la actualidad con las figuras invitadas.

En ese sentido, una de las preguntas que hizo fue sobre uno de los eventos más importantes ocurridos en la semana pasada: el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

“No hablamos mucho de política para no meternos en la grieta, pero sí fue un momento muy especial que conmocionó a la sociedad la semana pasada”, mencionó Andy y dio lugar a que se establezca el diálogo en base a lo sucedido.

La primera en tomar la posta fue Sol Pérez, quien dijo: “Me parece que fue tremendo para nuestro país. Eso no puede pasar. Siempre se llega a buen puerto hablando y no intentando querer que el otro pase a tu bando o piense de tu manera. Para mí fue un atentado a la democracia”.

Tras su declaración, Andy le dio la palabra al cantante, quien preguntó qué fue lo que sucedió y el conductor lo puso en contexto: “Estamos hablando del atentado a la vicepresidenta, que fue el otro día, cuando llegaba a la casa, y un tipo llegó con un arma cargada”. Ante estas palabras, el intérprete de ‘Tu Turrito’ se quedó atónito y preguntó: “¿De verdad?”.

“Ah, estás en la Luna. Estás en una estratósfera. Fue feriado el viernes por eso. Un hecho tremendo, que por suerte podemos reflexionar sobre eso, porque creo que nos hubiera hecho mucho daño”, le respondió el conductor.

Minutos después, el cantante aclaró que no sabía nada porque no mira televisión. “Quiero aclarar que no me enteré porque no veo tele. Me estoy enterando ahora”, explicó.

Si bien el presentador no le dio relevancia al asunto, ya que tras su explicación decidió cerrar el tema con una reflexión propia, este hecho generó revuelo en las redes sociales. En Twitter criticaron la ignorancia del músico y también se burlaron al respecto. (NA)