Ashton Kutcher tuvo vasculitis, una extraña enfermedad por la que casi pierde la visión y el oído

La vida de Ashton Kutcher cambió drásticamente hace dos años: en 2020 el actor sufrió vasculitis, una rara enfermedad autoinmune que le causó la pérdida temporal de la visión, la audición y el sentido del equilibrio, hasta el punto de temer que los síntomas duraran para siempre.

"No los aprecias hasta que desaparecen. Estoy contento de estar vivo", manifestó el actor durante un episodio del programa de supervivencia "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge", que se emitirá próximamente por National Geographic.

“Hace dos años tuve esta vasculitis extraña que me quitó la visión, mi audición, todo mi equilibrio”, admitió.

“No sabía si iba a poder volver a ver, si iba a poder volver a escuchar. No sabía si podría caminar. Me siento con suerte de estar vivo”, agregó.

Para tranquilidad de sus seguidores, poco después de la emisión del programa el intérprete se apresuró a asegurar en su cuenta de Twitter que ya está recuperado del todo.

“Antes de que haya un montón de rumores, comentarios, lo que sea por ahí. Sí, tuve un episodio raro de vasculitis hace 3 años. Tuve algunas deficiencias auditivas, visuales y problemas de equilibrio justo después. Me recuperé por completo. Todo está bien. Siguiendo hacia adelante. Nos vemos en el Maratón de Nueva York de 2022″, tuiteó Kutcher en la red social donde cuenta con algo más de 17 millones de seguidores.

La infección, de acuerdo a la información que brinda el sitio Tiempox, en el caso de Kutcher tuvo origen autoinmune. Se trata de una enfermedad que causa la inflamación en los vasos sanguíneos, lo que limita la circulación de la sangre y, según cómo se manifieste, puede afectar más de un órgano vital.

La vasculitis es una rara enfermedad causada por la inflamación de los vasos sanguíneos. Las paredes de los mismos se engrosan, reduciendo el espacio dentro del conducto y, por ende, el flujo sanguíneo. Cuando esto sucede, los órganos y tejidos se dañan. Puede afectar a cualquier grupo de edad, a un solo órgano o a varios y la duración también es variable.

Asimismo, cuando se desconoce su causa (así es en la mayoría de los casos) se denomina vasculitis primaria, mientras que si deriva de una infección, otra enfermedad como el cáncer, toxinas o virus como los de la hepatitis, se llama vasculitis secundaria. (Clarín y La Nación)