Tajante, Celeste Cid habló los rumores de romance con Gonzalo Valenzuela

Este lunes, Es por ahí lanzó un enigmático sobre un “explosivo romance” entre dos primerísimas figuras. Luego de varias pistas, el periodista Guido Zaffora contó que quienes estaban viviendo un “fogoso affaire” eran Celeste Cid y Gonzalo Valenzuela. Sin embargo, a las horas (y ante la repercusión mediática que se generó con la noticia), la actriz salió a desmentirlo en su cuenta de Instagram.

“Son estelares, tapa de revista, hermosos, jóvenes”, comenzó Zaffora ayer en el ciclo de América hasta dar una catarata de pistas. “Ambos tienen hijos, ambos han tenido parejas famosas... Son figuras nacionales e internacionales”, fueron algunos de los datos claves que lanzó el periodista para que sus compañeros adivinaran.

Tras contar que él era “actor de telenovelas, de series, de teatro y de cine”, el panelista contó que la supuesta pareja se conoció trabajando, ya que ambos filmaron tiempo atrás una serie para una plataforma de streaming (Star+). “Hace poco estuvieron juntos en un evento y acapararon todas las miradas (…) No habían trabajado juntos hasta hace un año, cuando compartieron un proyecto como pareja protagónica. Todavía no salió al aire, es para una plataforma”, señaló.

Sin más vueltas, el panelista finalmente develó el misterio: “El actor protagonista que está viviendo un fogoso romance es Gonzalo “Manguera” Valenzuela”, dijo ante el asombro de sus compañeros.

Sin embargo, y antes de mencionar quién era la actriz que le habría robado el corazón, Zaffora hizo una advertencia. “Pero atención, porque acá empieza el escándalo. Este fin de semana se conoció la noticia de que se separó de su novia, Maite Orsini, una actriz y diputada chilena”, indicó. Enseguida habló de los motivos por los cuales la pareja habría llegado a su fin. “Salían hace un año pero venían en crisis desde hace un tiempo. Esta separación tiene que ver con los ataques de celos de Maite con una actriz con la cual Gonzalo estaría pololeando (como dicen en Chile). Todos la señalan a ella como la nueva pareja de Manguera Valenzuela”, lanzó Zaffora.

Fue en ese instante que comenzó un nuevo enigmático para saber quién era la tercera en discordia. “Es cool, moderna, hermosa y perfil bajo. Empezó de chiquita a trabajar. Ha tenido un momento muy delicado en su vida”, dijo el periodista. “Si uno tuviera que elegir entre los rostros más hermosos de la Argentina, ¿la elegimos?”, preguntó el Tucu mientras su compañero contestaba: “¡Si! de acá a la China”, dijo y tuvo que aclarar que no se trataba de María Eugenia Suárez.

Finalmente aclaró de quién se trataba. “La actriz es la bella, hermosa y preciosa Celeste Cid”, gritó mientras el resto de sus compañeros festejaba la noticia. “Van a protagonizar juntos Planners, la historia de Bárbara Diez (la exmujer de Horacio Rodríguez Larreta). Se conocieron grabando”, relató.

Y si bien volvió a aclarar que la crisis de Manguera con su novia chilena data de hace tiempo, el panelista contó que, además de los celos y la distancia geográfica entre ellos (el actor vino a la Argentina a hacer teatro), habría otro motivo que los habría enfrentado. “Se metió una vedette chilena, Adriana Barrientos y contó que Maite Orsini tuvo un romance con Benjamín Vicuña (amigo intimo de Valenzuela) un mes antes de que Gonzalo comenzara a salir con Maite. Valenzuela se habría enterado ahora y parte de esta crisis habría sido por eso”, concluyó.

La palabra de Celeste Cid

Si bien el actor chileno se mantuvo en silencio, la que sí habló fue Celeste Cid. Ante la repercusión que generó la noticia públicamente, la actriz recurrió a sus redes sociales para desmentir la información. “Mmm... No sé de donde sacaron ese dato pero me está escribiendo mucha gente por esto y no, nada que ver. Información totalmente falsa y errada”, escribió la protagonista de Resistiré junto a una foto del posteo que hizo un portal de actualidad, donde hasta incluyó una encuesta para saber si los lectores “bancaban o no a la pareja”.

Esta mañana, Cid volvió a sus redes para reflexionar sobre el amor con un posteo que tomó de otra cuenta. “El amor no es un sentimiento, sino un modo de relación con la palabra. Hoy hablamos mucho de amor, todo el tiempo decimos qué es y qué no es amor, sin tener en cuenta la palabra amorosa”, compartió la actriz, quien a finales de mayo se separó de su novio, Iván Pierotti, luego de cuatro años de relación. (La Nación)