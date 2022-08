"Pensé que me moría": el crudo relato de un pasajero del colectivo que cayó de un puente en Córdoba

Uno de los ocho pasajeros del colectivo que cayó de un puente tras ser impactado por un auto en Córdoba relató como fue el momento del accidente y manifestó que de milagro no hubo víctimas fatales ni heridos de gran consideración.

"Venía escuchando música con mi celular cuando siento el golpe del auto al colectivo y escucho a mi compañero que venía detrás que insulta. Ahí yo suelto el celular y me agarro con los dos brazos del asiento, y voló el colectivo", explicó Juan, el pasajero, a El Doce de Córdoba.

El hecho se produjo el domingo por la mañana en el cruce entre el puente Maldonado y Costanera Norte. Según se visualiza en las cámaras de seguridad que captaron el momento un vehículo Chevrolet Onix impactó contra el colectivo y por el choque la unidad de la línea C1 perdió el control y terminó sobre el río.

"Cuando cae, mi cuerpo se va para adelante y choca mi panza con el asiento de adelante. Entonces me quedé sin aire. Los vidrios se rompían lento y la gente que estaba sentada voló al suelo. Tuve miedo cuando me quedé sin aire, pensé que me moría. Después me tranquilicé y empecé a respirar tranquilo", continuó el relato el pasajero.

Con relación a la llegada de la policía y las ambulancias, Juan sostuvo que ambas unidades estuvieron prontas en el lugar y que atendieron primero a las personas que resultaron con quebraduras por el accidente. Mientras Juan continúa internado, indicó que le hicieron una "minioperación para cortar el sangrado del bazo".

Asimismo, sostuvo que el responsable del hecho fue el conductor del Onix, identificado como Wilson Gustavo Rivero Chávez, de 37 años, que quedó detenido e imputado por negligencia. (NA)