Ante rumores por su viaje, Mauro Icardi estalló de bronca y lo expresó en las redes sociales

Un nuevo episodio alrededor del futbolista argentino Mauro Icardi, que en este caso salió a la luz por los dichos del propio delantero en su cuenta en Instagram (@mauroicardi).

Su equipo, el PSG, concretó este fin de semana su debut en la liga francesa, con una goleada a Clermont por 5 a 0, con goles de Lionel Messi, uno espectacular de chilena.

El entrenador Christophe Galtie no convocó a Icardi a la lista de concentrados para el partido, por lo que el atacante argentino decidió pasar un fin de semana con su familia en Ibiza.

Pero como sabemos, en ocasiones ciertas publicaciones en Instagram cuentan sólo una parte de la historia.

Al ver las imágenes de la familia Icardi, los seguidores y el mundillo futbolístico alrededor del PSG interpretaron que antepuso un viaje con su familia al estreno del equipo que le paga el sueldo para recomponer la relación con su mujer, Wanda Nara.

Obviamente el propìo futbolista salió con los tapones de punta a dar su versión. Muy enojado, claro.

"Dejen de inventar mierdas, la decisión de la NO convocatoria fue solamente técnica. No me ausenté por ningún problema personal ya que NO LOS TENGO y respeté cada entrenamiento. El fútbol sigue siendo mi prioridad y mi trabajo, por el cual me pagan. Lo que NO voy a tolerar es que gente incompetente y con malas intenciones busque ensuciarme. Ahorren tiempo y antes de escribir y esconderse detrás de una pantalla o un periódico, infórmense con la realidad", publicó Icardi en una historia en su cuenta de Instagram.

Si hoy estoy viajando a Ibiza con mi familia es porque en mi TRABAJO nos dieron días de reposo, y cada uno los aprovecha como quiere y con quien quiere eligiendo su propio destino. Les mando un beso", agregó.

Lo cierto es que este nuevo escándalo se presenta en un momento en que Icardi no es tenido en cuenta en el PSG. Algo que no es nuevo sino que viene de arrastre de la etapa de Mauricio Pocchettino, quien le dio chances pero el delantero no mostró todo lo que puede dar.