Polémica por una condena a EEUU del embajador argentino en China

El embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, sostuvo este domingo que la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, “ha sido una provocación y un problema para toda la comunidad internacional”.

El funcionario kirchnerista defendió el concepto de “integridad territorial”:

“Estamos seguros de que esta visita ha sido una provocación para China y un problema para toda la comunidad internacional”, señaló.

”Tal como lo ha expresado nuestra Cancillería en todos los foros y organismos multilaterales, Argentina respalda el principio de una sola China y el concepto de integridad territorial. Es el mismo principio por el cual China respalda también nuestro reclamo de soberanía en nuestras Islas Malvinas”, dijo.

El gobierno chino, que considera a Taiwán como parte de su territorio y que ha prometido retomar la isla autónoma algún día, por la fuerza si es necesario, inició el pasado jueves una serie de ejercicios militares aéreos y navales a gran escala alrededor de Taiwán, como una demostración de fuerza tras la visita a la isla por parte de Pelosi.

El ex vicecanciller Andrés Cisneros, que fue segundo de Guido Di Tella y hoy trabaja como asesor para la campaña presidencial de Miguel Angel Pichetto, aseguró que el embajador Vaca Narvaja “hizo una declaración irresponsable”.

“Un simple embajador no puede fijar posición en nombre del país, y un embajador siempre habla en nombre del país si su Cancillería no lo ha hecho. Esto no puede ser”, arremetió el columnista internacional de LU2 Radio Bahía Blanca.

“Lo que sucede es que muchos embajadores se consustancian tanto con el país en el que están prestando servicio que terminan siendo embajadores inversos: embajadores de ellos ante nosotros y no de nosotros ante ellos. Me temo que es el caso de Vaca Narvaja”, criticó Cisneros (foto).

Luego insistió en que las declaraciones “no son apropiadas porque Argentina no tiene ninguna razón para opinar de un conflicto entre dos terceros países”. Y agregó: “No puede opinar de un conflicto en el cual Argentina es ajeno o no está directamente involucrada. Por donde se lo mire es un error de este embajador”.

Luego consideró que el país debería pedir disculpas. "Pero sospecho que no va a ocurrir", remató, en diálogo con Radio Mitre.