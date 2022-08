Pequeña voluntaria: Jazmín, con 11 años, ayuda con su mamá a casi 200 familias

layout="fixed-height">

Jazmín Berrios tiene 11 años y es colaboradora, junto a su mamá Yanina Márquez, de Ayudamos a Ayudar con el Rojo, un voluntariado de Coronel Dorrego que nació en pandemia por iniciativa de la vecina solidaria Andrea Candelma y que fue creciendo hasta el punto de ayudar hoy a 185 familias en situación de vulnerabilidad.



Jazmín es la única hija de Yanina y se sumó al área de regalería, una sección muy especial porque allí se reciben, ordenan, clasifican y entregan obsequios a las familias vulnerables para que ningún chiquito o chiquita se quede sin un regalo de cumpleaños o en otra fecha especial.



“Una de las cosas que más me gusta es que cuando vos le entregás el juguete a un nene o una nena siempre está el que te dice ‘te quiero’, ‘te amo’, ‘gracias’ o te tira besitos. Yo sé que ellos lo van a disfrutar y lo van a usar”, dijo la niña.

“Cuando llegan juguetes, chiches, y más cosas, me gusta estoquearlas con mi mamá. Eso es ponerles una etiqueta con un código y registrarlas en un cuaderno que ella tiene guardado. Y después de eso, son donaciones que ya les podemos entregar a las familias”, contó.Yanina tiene anotados en su cuaderno los cumpleaños de cada niño. Entonces, antes de esa fecha llama a las mamás que reciben ayuda para que busquen los presentes.“Con ese regalo, es una forma de ayudar a la familia y a los nenes. Y eso nos hace bien a todos”, compartió la pequeña Jazmín con gran sabiduría con base en la experiencia.También contó que le gusta ir a la tarde porque van otras voluntarias como Clau, Andre y Marta, con quienes se divierte mucho.

“También ayudo a ordenar la parte escolar, lo re amo, porque me encanta ordenar las carpetas”, dijo.Su mamá está feliz de que Jazmín pueda realizar esta tarea con ella para que vivencie otras realidades y adopte siempre la empatía y solidaridad como valores de vida.Este mes, Ayudanos a Ayudar con el Rojo está llevando a cabo la campaña de recaudación de juguetes Por una sonrisa, para celebrar el Día de la Niñez.“Se reciben juguetes nuevos o en buen estado, ropita de muñecas, peluches. Todo es bienvenido. Las donaciones las pueden hacer en cajas que colocamos en comercios y también por teléfono o en la Feria del Vivero”, dijo Yanina.

“Además de convocar a la comunidad también hicimos partícipes a los niños del Club Independiente, donde tenemos la sede”, contó.La idea, en este sentido, es que los profesores puedan transmitir a los chicos que hacen deportes en el club que pueden dar una sonrisa a otros chicos con juguetes que quizás ya no estén usando.“Me parece muy beneficioso ayudar a las familias que menos tienen. Mi hija me ayuda y es algo muy valioso. Contamos con una comunidad muy solidaria y eso hace llevadero todo lo que organizamos. Tenemos un grupo muy activo y nos ayudamos entre nosotras”, expresó.Las donaciones de juguetes y golosinas se pueden entregar llamando al 2921 471436.

Camino a convertirse en una ONG

Lo que empezó como una inquietud personal de la vecina Andrea Candelma de ayudar a las personas con mayores necesidades durante la pandemia fue creciendo tanto que hoy se encuentra tramitando su personería jurídica en La Plata para convertirse en una Asociación Civil sin fines de lucro.



En la actualidad, este grupo de ayuda comunitaria funciona en instalaciones cedidas por el Club Independiente que fueron mejoradas y ampliadas por las propias voluntarias y voluntarios para llevar a cabo los propósitos previstos de colaborar con las personas en situación vulnerable.

“Hoy por hoy atendemos 185 familias entre viandas, entrega de mercadería y ropa que en este tiempo está tan cara. El lugar se fue ampliando gracias a las donaciones de la comunidad. Todo lo que entra, así como entra sale a la comunidad sin ningún valor agregado”, confió Candelma.“El mes pasado comenzamos a tramitar la personería jurídica y estamos esperando la aprobación del nombre para la entidad. Estamos mas que contentos y seguimos de la misma manera. Por el momento no recibimos dinero solo donaciones de la comunidad, ya sea de mercadería, ropa o juguetes”, dijo.“Aunque todavía no seamos una entidad, la gente ya nos conoce y no paró nunca de colaborar”, expresó la promotora de esta iniciativa.

Al principio, toda la ayuda se concentraba en la vivienda particular de Candelma pero pronto el espacio fue quedando chico y el presidente del Club Independiente Nicolás Crego, ofreció a la voluntaria un espacio en la institución deportiva para seguir llevando a cabo este proyecto solidario.

En el lugar funcionan hoy distintas áreas de ayuda a la comunidad. Algunas de ellas son: roperito (para cubrir las necesidades de ropa, calzado y abrigo); regalería (para que ningún niño o adolescente se quede sin un presente en fechas especiales) y mercadería y vivienda (se atienden también situaciones en que hay pérdidas materiales repentinas, como incendios e inundaciones).



A las familias del distrito se sumaron para recibir ayuda familias de Guisasola, San Román y hasta Monte Hermoso. Se brindan turnos y cada familia tiene su propio legajo y hasta se hacen visitas a los hogares para interiorizarse de las distintas realidades.

Patricia Leoz, encargada de Mercadería y Vivienda. Hay voluntarias en distintas áreas y con diversas realidades.El Club, por su parte, mediante esta acción de brindar un espacio reafirmó que su función social es más amplia que la oferta deportiva. La institución se comprometió con el sector más golpeado de la comunidad: aquellas personas con menos oportunidades.El salón se encontraba en muy malas condiciones pero fue remodelado gracias a que el club aportó materiales y las familias pusieron la mano de obra.En Facebook/Ayudanos a Ayudar con el rojo, es posible establecer contacto para ofrecer las donaciones.

Las que están tres juntas son las chicas de secretaría: María Claudia Lema (centro) y sus voluntarias.

El Voluntariado



Presidenta: Andrea Candelma. Secretaria: Claudia Lema. Vice: Flavia Erfurd. Área roperito: Marta Ibarra (ella recibe ayuda y la devuelve despachando y ordenando en el área) Área mercadería: Patricia Leoz. Área blanco y bebé: Veronica Simón. Tejedoras: Laura Ullman.