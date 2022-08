Comienza una obra esperada, el culebrón de los martilleros y cuando ABSA pierde el monopolio

Por Juan Florín

jflorin@lanueva.com

--Hola, Juan ¿todo bien? Me parece que da más para hablar del invierno gris que de fútbol, ¿no? Nuestros equipos deambulan por el medio de la tabla. Nosotros, en nuestra cancha, andamos un poco mejor, pero afuera los jugadores dan pena. Por algo será ¿no?

--Eso lo sabrás vos. Igual anoche tremendo triunfazo en la Bombonera, je, je.

--Veremos cómo les va a Ustedes frente al Rojo, pero capaz ya es hora de empezar a enfocarnos en el clásico del fútbol doméstico que se viene.

--Tenés razón, dentro de tres fechas, el miércoles 24, se juega el clásico Villa Mitre – Olimpo y en El Fortín.

--Exacto, y seguramente Villa Mitre, por un tema recaudatorio, va a pedir que se juegue de noche, aunque no se lo van a permitir por cuestiones de seguridad. De todas maneras, se jugará sin público visitante y con mucha presencia policial.

--Bien, pero ahora, mientras le pedimos a Tito los primeros cafés, contame algo del tema económico. Salvo que quieras empezar diciendo algo de la polémica que se armó porque Parques Nacionales declaró al volcán Lanín “sitio sagrado mapuche”, aunque luego dieron marcha atrás con la medida.

--Aunque no lo creas, ambas están relacionadas porque por un lado muestran a un sector del gobierno haciendo todo lo posible para encauzar una economía devastada, mientras que otros parecen estar en la Luna, en otra cosa.

--Bueno, Juan, ¿pero qué querés que haga Parques Nacionales?

--Capaz lo hizo y no me enteré, pero podría analizar un plan para ofrecer más servicios o proteger mejor nuestro patrimonio natural gastando menos, por darte solo un ejemplo. Cómo dijo Ortega y Gasset: “Argentinos, a las cosas”.

--Y en eso parece que está Massa, veremos cómo le va.

--Sí, claro, pero él se metió en un baile donde pocos se animan, sobre todo porque hay presión devaluadora, el Banco Central vende continuamente dólares por la importación de energía y las reservas no alcanzan. Ojalá, por el bien de todos, las cosas vayan mejorando.

--Quizás el otro día se esperaban más anuncios, ¿no? ¿Qué dicen en el sector empresario local?

--Puede ser, pero entre los empresarios bahienses hay optimismo porque las declaraciones del superministro son muy correctas, ajustadas al sentido común, en cuanto al déficit y la necesidad de acumular reservas.

--Dijiste sentido común, algo que no abunda en la dirigencia de estos tiempos.

--Ja, ja, es verdad, pero salvo algún extremista, en economía nadie discute que tener un fisco ordenado y una emisión ordenada son la mejor forma de tener estabilidad.

--Bueno, pero estabas con los empresarios locales...

--Sí, muchos celebran eso. Guzmán no decía nada muy diferente, pero a esto tiene otro color porque el peso político de Massa es mucho mayor. Pero, como muchas veces sucede, el tema es cómo va a concretar lo que dijo.

--El tema de siempre, veremos cuánto se va a ahorrar con esta canasta energética. El superministro habló de un déficit del 2,5% que es lo que se firmó con el FMI y como viene la mano se va a terminar el año con 3,5%. Las dudas giran en torno a cómo se va a hacer para recortar ese punto que falta.

--¿Habrá un aumento de impuestos?

--Algunos que saben dicen que sí, no sólo habrá reducción de gastos, pero veremos qué pasa con esto. Algo claro es que deberemos cuidar la luz y el gas.

--Sí, ojo con eso. Contame alguna cuestión comercial de Bahía.

--Ah pensé que me ibas a preguntar por la visita de mañana.

--¿Quién viene a Bahía?

--Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, pero no empieces a exigirme todos los detalles, por lo que sé a la noche habrá un cónclave, y ahora, si querés, pasamos a los temas comerciales.

--Ok, dale, no pido nada. Elegí vos por dónde seguimos.

--Así me gusta. Te voy a comentar como sigue la novela entre el Colegio de Martilleros y una muy conocida empresa inmobiliaria nacional.

--Uh..., qué caro me va a salir el café.

--Ja, ja, está bueno que alguna vez pagues vos. Estos días el culebrón entre Re/Max y el Colegio de Martilleros local sumó un nuevo capítulo y escala en intensidad.

--Es verdad, ya parece una novela, contame.

--El otro día el Colegio disparó no solo contra esa empresa, sino también contra la Muni denunciando que esta, haciendo cada vez más evidente su total indiferencia y connivencia con la franquicia, no solo desoye los pedidos sobre la regulación de publicidad en la vía pública de Re/Max, sino que facilita y brinda espacio para que publiciten su actividad.

--Otro despelote en puerta.

--Claro, el Colegio de Martilleros cuestionó duramente que en los bicicleteros haya espacios publicitarios de esa firma y dijo que es lamentable que el poder de turno apañe y acompañe el ejercicio ilegal de las profesiones.

--¿Y cómo lo tomaron en Alsina 65?

--Mal, como algo fuera de lugar porque todo el mundo puede publicitar, pero esto no solo causó malestar en la Municipalidad local, sino que la franquicia recurrirá a la Justicia.

--¿Es para tanto?

--Síi... la responsable a nivel local, la martillera María Teresita Morad, tomó la decisión de denunciar judicialmente al Colegio.

--Se pone linda la cosa, seguí tirando data.

--La denuncia responde al permanente hostigamiento sobre su persona. Morad pidió que todas las cuestiones pendientes que tenga el presidente del Colegio de Martilleros, Carlos Esteban, y el consejo directivo con dicha empresa, las solucionen por las vías judiciales que correspondan, pero que la dejen trabajar tranquila.

--Una guerra comercial a full...

--Es más, dice que no puede seguir soportando tal acoso, ya que desde que abrió su oficina hasta la fecha, sufrió inspecciones y denuncias permanentes que exceden lo razonable.

--¿A qué se refiere?

--A la presencia de escribanos, abogados, actas de autoridades locales, gente fotografiando su local, AFIP, ministerio de Trabajo y permanentes publicaciones hostiles por parte de quienes deben proteger el ejercicio de las tareas de los martilleros.

--Me acuerdo que meses atrás la Cámara Nacional de Apelaciones declaró nula la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que había ordenado la disolución de esa firma.

--Exacto, sin embargo, no hubo definición sobre los puntos que cuestiona el Colegio de Inmobiliarios porteño y la guerra continúa.

--Bueno, una novela que a nivel local promete sumar más capítulos.

--No tengas dudas.

--Aunque también están los que opinan que de esta forma, esa firma inmobiliaria tiene publicidad indirecta en los medios.

--No lo puedo ni asegurar ni descartar amigo, pero siguiendo con la economía, ¿querés saber el nivel de endeudamiento de los hogares bahienses?

--Sí, claro, avanti.

--Me pasaron un trabajo realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas del Sur y tres de cada cuatro hogares se encuentran endeudados. El nivel de endeudamiento aumentó un 8% respecto de 2021. En definitiva, si se consideran las deudas preexistentes, 9 de cada 10 hogares estaban endeudados.

--Tremendo, dame más datos.

--Según sostienen desde la UNS, se modificó la forma de contraer deuda porque, si bien se redujeron los atrasos en los pagos de obligaciones, aumentó la deuda por crédito. Los principales atrasos fueron con el pago de impuestos y tasas, de servicios públicos y de las tarjetas de crédito.

--¿Qué más?

--¿Te acordás que el domingo pasado te dije que se venía un nuevo barrio privado pero te comenté que otros no podían arrancar porque ABSA no les daba la factibilidad porque no puede?

--Sí, claro.

--Bueno, te cuento que la parálisis que les impone ABSA a los proyectos de desarrollo de barrios cerrados o abiertos en zonas periféricas de la ciudad por no poder brindar el servicio de agua potable ni cloacas ya es cosa del pasado.

--No te creo...

--Creeme. Con la nueva Ley de Hábitat que rige a nivel provincial si el operador del servicio (ABSA), que nos tiene a todos como usuarios cautivos, no puede brindar los servicios, se puede recurrir a la Autoridad del Agua provincial (ADA).

--Explicame...

--La ADA habilita el uso de agua subterránea siempre que intervengan profesionales y empresas registradas en el organismo y con experiencia en el tema, previo a la aprobación de la Prefactibilidad Hidráulica.

--Muy buen dato.

--Así es. Me lo confirmó Rodolfo, que ya tiene antecedentes de dos barrios en esta misma condición, uno de ellos nada menos que con 280 lotes y varios residentes.

--¿Y Catastro Municipal no pone ninguna traba?

--No corresponde, porque esto está amparado por la normativa provincial.

--¿Y cómo se asegura la potabilidad del agua para consumo humano?

--En eso la tecnología también viene a paso rápido: con plantas de tratamiento unifamiliares o comunitarias, contempladas como alternativas en la Ley de Hábitat...

--Qué bueno, algo que seguramente aplauden los desarrolladores que además del agua deben resolver el tema de la electricidad, la pavimentación y el gas...

--Sí, pero como te dije, sólo rompe el monopolio que tiene ABSA en casos puntuales, donde esta afirma que no puede prestar el servicio.

--Bueno, estos problemas no los tienen quienes recurren a la toma de tierras, como por ejemplo en el sector del barrio Ferroviario. Un tema de nunca acabar, ¿no?

--Sí, y en esto parece que la Municipalidad está sola porque la Justicia no actúa o lo hace tarde y la Policía espera que sea algún magistrado el que de la orden de desalojo.

--Ok. Mientras le pedimos a Tito otro café, tirá otro dato para ir cerrando el tema comercial.

--Dale, pero este tiene que ver con la zona.

--Mejor, no nos olvidemos de los amigos de la región.

--Parece que va a cambiar de marca la estación de servicio de YPF, en Pehuen Co. Mis informantes me dijeron que está aprobado el cambio de bandera, que en poco tiempo pasará a la marca que tiene se identifica con un felino autóctono de estos pagos. Por tratarse de un balneario esa marca la llama estación de servicio boutique.

--Buen dato.

--Sí, me dicen que esa empresa está tratando de sumar negocios de cercanía para tener menores costos de fletes y sumar estaciones de servicio que hoy quedaron con bandera blanca. Pero ya que estamos te tiro otra de zona.

--Ok.

--No sé si viste una especie de cápsulas lunares en medio del campo, entre Villa Ventana y Sierra.

--Sí, ¿de qué se trata?

--Son domos, una de las tantas versiones del glamping.

--Cada vez entiendo menos.

--El glamping, o glamorous camping, es una variante global del turismo que combina la experiencia de acampar al aire libre con el lujo y las condiciones propias de los mejores hoteles. ¿Qué tal?

--Ahora sí, pero dame más datos de este emprendimiento.

--Al parecer el complejo, que se inaugurará a fines de septiembre, será el más grande del país. Son 12 domos para huéspedes, uno para recepción y otro para restaurante. Cada uno estará equipado con lo mejor, hasta con jacuzzi.

--Supongo que sabés quién es el dueño.

--Jorge Longoni ¿te suena?

--Por supuesto, pero podrías tirar alguna novedad de peso.

--Para mí es de peso porque va a beneficiar a mucha gente.

--Avanti entonces.

--En pocos días más comenzarán las obras de ampliación del Paseo Portuario en el Puerto de Ingeniero White.

--¿En el sector de Puerto Piojo?

--Exacto, de hecho ya se iniciaron con el traslado de embarcaciones pesqueras que estaban sobre el muelle, en la Banquina de Pescadores, para luego comenzar los trabajos de ampliación en esa dársena, sumando así un nuevo lugar para que los bahienses puedan disfrutar del mar. Acordate que esta es una inversión del Consorcio y desde hace mucho te vengo tirando data de primera mano.

--Por supuesto, es la puesta en valor del emblemático sector de las lanchas amarillas.

--Exacto, el ente conducido por Susbielles apunta a una renovación de un sector destinado a la pesca artesanal donde los fines de semana se podrá comprar no solo pescado fresco, sino también frutas y verduras de productores locales. El paseo abarcará 400 metros lineales en la herradura de la Banquina de Pescadores.

--Muy buena noticia. Ojalá esté lista para el verano.

--Esa es la idea.

--Del tren a Viedma y la posibilidad de llegar desde Bahía a Bariloche que me comentaste hace una semana, ¿sabés algo más?

--Sí, el jueves estuvo en Bahía Blanca el presidente de Tren Patagónico S.A. y le transmitió al intendente la decisión de comenzar los servicios ferroviarios de pasajeros y cargas hasta la capital rionegrina, pasando por Patagones. Incluso se piensa incorporar un servicio que una el puerto local y el de San Antonio Este, posibilitando que los bahienses puedan acceder de esta forma al balneario Las Grutas.

--Ojalá.

--Dalo por hecho, el tema es que se mantenga en el tiempo. Ayer leí en La Nueva un informe donde se expone claramente que deben darse una serie de condiciones para que la circulación de los trenes sea rentable y las vías sean mantenidas como corresponde. No sólo es despejar el ramal y hacer circular los vagones, el negocio exige bastante más si la idea es que se mantenga en el tiempo.

--Ahora que me pongo a pensar. ¿Fuiste el jueves a la certificación de Dow Center como primer complejo deportivo sustentable en Latinoamérica? Deben haber servido buenas masas.

--Ja,ja, por supuesto que fui, pero no por las masas.

--Mmm… Dejémoslo ahí, pero seguro algún chisme sobre inversiones, etc, te trajiste.

--Mirá, yo creo que el tema que hace años viene rondando en Bahía es aquel megaproyecto que trascendió años atrás sobre una gran inversión de este gigante petroquímico para duplicar el polo local.

--Exacto.

--Bueno, si bien te he venido diciendo que la iniciativa está sepultada, ojo que no es tan así, sobre todo porque con el nuevo gasoducto habrá gas de sobra, aunque también deberán darse otras condiciones en Argentina. De todas maneras, los recursos de la empresa no sobran y recordá que ya tienen en marcha un proyecto de ese tipo en Canadá.

--Bien, ¿alguna otra novedad para este boletín?

--Sí, aunque esta está en pañales si se avanza va a generar bastante ruido.

--Contá.

--En la Muni están siguiendo con atención la cantidad de vehículos que suman muchísimas multas impagas y continúan cargándose de infracciones.

--Buen tema.

--Tal cual, el otro día un colega y amigo tuiteó la foto de un auto estacionado en su garage y cuando busqué en el registro municipal vi que tenía como 50 multas. Evidentemente hay que ponerle un coto a estas situaciones y desde Alsina 65 comenzarán a buscarle la vuelta con los jueces de faltas.

--Me parece bien, pero sigamos recorriendo el espinel.

--Sí, algo cultural. El viernes 30 de septiembre cierran las inscripciones para el 35° Certamen Escolar, infantil y juvenil de la Coope, Protagonistas del Futuro, destinado a chicas y chicos de 9 a 14 años. Los de primaria deberán elaborar un afiche o infografía y los de secundaria un podcast, que informe sobre alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

--Muy buen tema, y una manera de generar conciencia ambiental.

--Exacto, y este año en el sitio de la Coope se puede acceder a una plataforma digital especialmente diseñada para alumnos y docentes, donde podrán inscribirse y acceder a excelente material pedagógico, didáctico, etc.

--¿Algo más antes de ir cerrando?

--Sí, un tema que es para destacar. La UTN y EDES se unieron nuevamente para llevar adelante la segunda edición del Programa de Oficios, gratuito y abierto a la comunidad.

--Coincido, muy buena iniciativa. Tirá más detalles.

--Es un curso de Electricidad Domiciliaria dictado por la UTN en las instalaciones de Montevideo 340. La primera edición finalizó no hace mucho y estuvo destinada a 20 estudiantes, mujeres y hombres, mayores de 18 años.

--Claro, me acuerdo que en la primera edición hubo más de 500 inscriptos y se priorizó brindarle una oportunidad a aquellas personas que se encontraban desempleadas.

--Sí, y en la reunión, de la que tomaron parte, entre otros, el decano de la UTN, ingeniero Alejandro Staffa y el gerente general de EDES, Roberto Grioli, se habló también de la posibilidad de llevar este Programa de Oficios a otras localidades ubicadas dentro del área de concesión de dicha compañía.

--Ojalá se concrete, y todo esto no hizo más que hacerme acordar que hoy es San Cayetano.

--Tenés razón, cada 7 de agosto es un momento más que oportuno para que quienes tenemos trabajo agradezcamos y pidamos por quienes no lo tienen.

--Tal cual, y ahora sí, levantemos campamento, nos vemos en una semana, Juan.

--Dale, hasta el próximo domingo.