Ricardo Arjona encendió el Movistar Arena en el primer día de su gira “Blanco y Negro” en el país

Tras meses de espera, llegó el día: Ricardo Arjona está en Argentina, en el marco de la presentación de “Blanco y Negro Tour”. Fue este viernes 5 de agosto el primero de sus siete conciertos que brindará a lo largo de estas semanas (las fechas próximas son el 6, 7, 10, 18, 19 y 20 del mismo mes), los cuales cuentan con entradas agotadas a excepción de los primeros tres días que todavía quedan algunos lugares disponibles y que se pueden comprar a través de www.movistararena.com

Bajo el lanzamiento de su álbum doble “Blanco y Negro”, el cantante brindó un show en el Movistar Arena que puso a todo el público de pie a cantar sus canciones. Allí, interpretó algunos temas de su nuevo disco, un proyecto musical que se realizó en medio de la pandemia; pero lo que más pudieron apreciar los fanáticos fueron sus mayores hits.

Al comienzo del show, el artista dejó una pequeña reflexión sobre lo que fue la cuarentena por la pandemia de coronavirus y cómo influyó en sus letras: “Nos metieron en cuatro paredes, nos encerraron ahí, nos pusieron mascarillas. Nos dejaron con un celular en la mano, con imaginación y sin nada que hacer, que es más peligroso que una bomba nuclear. Entonces nos pusimos creativos y comenzamos a inventar cosas. Sí, cosas raras”.

“Por ejemplo: en este tiempo de no hacer nada, aparecieron 32 géneros, como si fuese importante sumar géneros y no dejar que la gente haga con su cuerpo lo que se le dé la gana. (…) Otros desfilaban ahí por ahí diciendo a los cuatro vientos que las mujeres tenían que ganar igual que los hombres y yo decía: ‘¿Por qué no pueden ganar más?’”, agregó, y los aplausos del público se hicieron oír.

Además de entonar algunas canciones de su nuevo trabajo discográfico, también hizo un recorrido por sus hits, que a lo largo de los años lo han consagrado como un artista de renombre. Algunos de ellos fueron “El problema”, “Historia de un taxi”, “Minutos”, “Cómo duele”, “Acompáñame a estar solo”, “Dime que no” y “Desnuda”.

Llegado al final del evento, el cantante cerró con uno de sus temas más conocidos: “Fuiste tú”, el éxito de 2011 que cantó junto a Gaby Moreno. Una vez terminado, las luces se apagaron y el cantante desapareció del escenario. Pero el público, sediento de más, encendió la linterna del celular y múltiples flashes coparon el Movistar Arena con el objetivo de tener la oportunidad de escuchar otra canción de su repertorio.

Así fue como Ricardo Arjona volvió a pisar el escenario con más fuerza que antes, pero esta vez para interpretar uno de sus más grandes éxitos y que no había cantado en toda la noche: “Mujeres”; además, apareció con una camiseta de fútbol argentina, que llevaba grabado el número 10. Tras esto, el estadio se tiñó de rojo vivo y el artista volvió a poner al público de pie y a gritar con euforia, para luego finalizar por completo el primero de sus siete conciertos.

