Regional Amateur: Bella Vista y Huracán calientan motores y Sporting sigue en espera

Mientras Sporting espera la confirmación para participar, el Consejo Federal actualiza día a día la lista de equipos que se inscriben para el Regional Amateur 2022-2023, que estará empezando, según lo resuelto el último jueves en mesa directiva, el domingo 16 de octubre.

El motivo de haber retrasado la fecha de inicio obedece al pedido de varias Ligas y Federaciones para poder finalizar con sus torneos clasificatorios correctamente y realizar el proceso de homologación.

Yendo a lo estrictamente deportivo, el "bosquejo" de torneo mantendría el mismo esquema de temporadas pasadas: el primero de cada una de las Zonas de grupos (compuestas, como máximo, por cuatro equipos cada una bajo el criterio de cercanía geográfica) clasificaría a la instancia de playoffs, con eliminaciones a dos partidos hasta que queden los finalistas de cada sector.

La idea de la organización es disputar la etapa de grupos y, al menos dos cruces eliminatorios, antes de mediados de diciembre. En ese momento se producirá un receso por las festividades y se reanudará a comienzos de Enero con la etapa decisiva que dará cuatro ascensos al Federal A. La culminación con los cruces interregionales está prevista para los primeros días de Febrero.

Es decir que se jugará paralelamente al Mundial de Qatar.

Bien, dicho todo esto, ¿quiénes serán los representantes de la Liga del Sur en esa competencia?

Primero es necesario aclarar que la LDS, categorizada según una serie de argumentos relacionados, más que nada, a su rica historia, tiene derecho a una plaza en el certamen, que debe ser ocupada por el campeón Oficial 2021.

Como el monarca del año pasado es Liniers, que logró el título y el ascenso en la última edición del Regional Amateur y hoy se encuentra en el Federal A, ese lugar quedó a disposición del sub, Huracán, que ya confirmó su participación.

El otro conjunto liguista que tomará parte del torneo es Bella Vista, que goza de una licencia deportiva que le fue otorgada un tiempo después a la que recibió el “Chivo” de Bahía.

El que también solicitó esa licencia es Sporting, que cumple con los requisitos indispensables que se requieren: personería jurídica en regla, infraestructura acorde al nivel de competencia, una masa societaria estable, representatividad e historia en la Liga que participa, etc, etc...

Todavía no nos contestaron, pero una copia de la misma carpeta que enviamos al Consejo está en poder de la Liga, de la policía y del Aprevide. Calculo que van a aceptar la confirmación, pero hasta ahora no escuchamos ni un rumor, hay mucho silencio”, graficó el presidente de Sporting Néstor Hernández.

“Lo que me deja tranquilo es que el Aprevide nos exigió una serie de reformas en nuestro estadio y estamos abocados a eso. No creo que nos hagan trabajar por nada...”, deslizó el “Loco”, quien enseguida enumeró lo que está hecho y lo que queda por hacer en el Enrique Mendizábal de Mitre y Sáenz Peña.

“En la Visera quedó todo listo, incluso colocamos el paño de alambre de 2,20 metros de alto por casi 25 de largo. Sobre calle Rivadavia debemos instalar un portón de doble hoja para que la ambulancia pueda ingresar al campo de juego, y en zona de vestuario nos pidieron salidas de emergencia en la mitad de los pasillos conducentes a ambos camarines (local y visitante)”, resaltó el titular del “sangre y luto”.

“También nos solicitaron la cartelería para indicar las salidas de emergencia y los puntos de seguridad. Hicimos los planos, se aprobaron y solo nos quedan comprar las señales que ya vienen listas para poner en las paredes”, finalizó.

Los entrenadores, por ahora, “vuelan bajito”

Enfocados en el Clausura de la Liga del Sur y sin novedades referenciales sobre el Regional Amateur a dos meses de su iniciación, los orientadores de Bella Vista, Huracán y Sporting dieron un pantallazo sobre el torneo más Federal y popular de todos lo que se disputan en nuestro país

Daniel Correa, DT albiverde. “No creo que haya jugador o equipo que no aspire a lo máximo cuando se prepara para una determinada competencia, aunque la idea de Bella Vista es hacer base y pisar fuerte en la Liga, sumar mucho en el Clausura para no sufrir con el descenso. Cuando llegue el momento del doble certamen, lo ideal sería contar con un plantel largo y dos equipos competitivos, algo que hoy no tenemos.

“Sufrimos tres bajas (Luciano luján, a Sporting y Joaquín Parra y Francisco Tourn a Liniers) y sumamos a dos chicos de la Liga Confluencia (Matias Rivero, volante del club Fernández Oro y Enzo Vallejos. volante de Deportivo Roca), pero por el momento la atención está puesta en el campeonato local. Llegado el caso, se analizará la estructura y el aspecto económico para realizar incorporaciones, sobre todo en el arco y en la ofensiva, donde más necesitados cortos y necesitados estamos”.

Federico Gómez Peña, DT del “Globo”. “La realidad indica que estamos abocados a hacer el mejor papel en el Clausura de la Liga, pero también es importante resaltar que los refuerzos que trajimos para esta segunda parte del año son con proyección para el Regional Amateur. Por el momento seguimos en la búsqueda de ese funcionamiento que nos identifique en ambas competencias, porque la base y el 80 por ciento del plantel ya está armado”.

“Cuando se acerque la fecha de inicio del Regional Amateur, la idea de la Subcomisión de fútbol y del cuerpo técnico es sumar dos o tres refuerzos en puestos claves y que provengan del Federal A, que estará terminando cuando arranque el torneo nuestro.No habrá bajas y entrenan con Primera Maxi Jara y Luciano Dip, dos juveniles que promocionamos y que también estarán en la lista del Regional Amateur”.

Fabián Tuya, DT Sporting. “Mi primera intensión es conocer el plantel y, en base a eso, saber donde estamos parados de cara a lo que queda del año, tanto a nivel local como regional. Si desde el Consejo nos dan el ok, la cantidad de refuerzos dependerá de los rendimientos individuales, porque hoy por hoy Sporting tiene bien cubiertos todos los puestos”.

“Las expectativas pasan por el armado de un plantel largo para encarar con pretensiones ambas competencias. En base a lo que tenemos, evaluaremos lo que necesitamos. Pensando en ambos frentes, y para ser lo más competitivos posibles, seguramente incorporaremos dos jugadores por línea. En este club no sirve, ni está bien visto, competir por competir”.

Unos cuantos

La Región Pampeana Sur, que abarca a equipos que representan a Ligas de Buenos Aires (Sudeste, Centro, Oeste y Sur) y de La Pampa, ya tiene a 22 clasificados al próximo Torneo Regional Federal Amateur. Varios de ellos son instituciones históricas que ya han tomado parte de muchos torneos organizados por el Consejo Federal de AFA.

La lista de Buenos Aires la componen: Bella Vista (licencia), Huracán de Ingeniero White (ocupa la plaza de su Liga), Blanco y Negro de Coronel Suárez, Independiente de San Cayetano (Liga de Necochea), Huracán de Tres Arroyos, Kimberley (Mar del Plata 1), Atlético MDP (Mar del Plata 2), Atlético Ayacucho (URD de Tandil), River de Azul, Racing de Olavarría (licencia), Ferro de Olavarría (licencia), Estudiantes de Olavarría (licencia), El Fortín de Olavarría, Embajadores de Olavarría, Centro de Empleados de Comercio de Bolívar y Ever Ready de Dolores.

Con Intenciones de Participar: Deportivo Mar de Ajó (Liga de La Costa), Huracán de Carlos Tejedor (Liga de Pehuajó), Argentinos de 25 de Mayo (solicitará licencia), Balonpié de Bolívar (solicitó licencia), Bancarios de Bolívar (solicitó licencia), Ferroviarios de Balcarce, Argentino de Trenque Lauquen, Liga de Villarino (campeón del torneo en disputa) y Sporting (ya solicitó licencia).

Por La Pampa: All Boys de Santa Rosa (Liga Cultural, con licencia), Deportivo Mac Allister de Santa Rosa (Liga Cultural 1), Unión Deportiva Bernasconi (Liga Cultural 2), Costa Brava de General Pico (Liga Pampeana, licencia), Racing de Eduardo Castex (Plaza provincial, Liga Pampeana), Alvear FC de Intendente Alvear (Liga Pampeana 1) y Liga Pampeana 2 (será el ganador Torneo Clausura).