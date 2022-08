Como no le alcanzaba para comprar figuritas, un nene en Brasil dibujó su propio álbum del Mundial

El álbum de figuritas del Mundial de Qatar causa furor en Argentina y en otras partes del mundo. Sin embargo, los precios de los paquetes de pegatinas no son accesibles para todos. En Brasil, un nene de 8 años creó su propio álbum, con lápiz y papel y generó emoción en las redes.

Todo comenzó cuando João Gabriel vio un artículo sobre el álbum de la Copa del Mundo. "Dijo que quería un álbum. Llegué del trabajo y dijo que ya tenía uno. Cuando fui a verlo, me explicó lo que había dibujado", contó su papá.

Es que para la familia del pequeño, que vive en el municipio de Goiânia, capital del estado brasileño de Goiás, se hacía muy difícil destinar parte de su dinero a la compra de figuritas para completar el álbum.

"No hay forma de no emocionarse, la felicidad es tanta que me quedo sin palabras de tener a alguien con tanta creatividad. Hizo las figuritas y puso el nombre de cada jugador. Incluso hizo los jueces”, agregó João Teixeira en una entrevista con el portal G1.

El padre de este pequeño trabaja en un mercado de Goiânia y cobra un salario mínimo. La realidad económica que atraviesan les complica la posibilidad de comprarle las figuritas y el niño apeló a su imaginación. Incluso diseñó la figurita única de Neymar que se anuncia en algunos sitios web por nueve mil reales.

Tras las repercusiones por la historia de João Gabriel, muchos se conmovieron y solidarizaron con él y su familia: más de 50 personas les hablaron para donarles el álbum o las figuritas, dijo el padre.

Hasta la esposa del arquero del Corinthians, Cássio Ramos, los contactó para decirles que les iba a enviar la camiseta y los guantes del jugador como regalo para el niño.

Además, una persona que trabaja con los productos de Neymar también se comunicó con el padre de João Gabriel para enviarle regalos. “Dijeron que iban a enviar equipamiento con productos Neymar, cuando se lo dije dio un gran salto”, bromeó. (Con información de Olé y Los Andes)