Suar dio detalles de lo que prepara en eltrece: el regreso de Mirtha, ATAV 2 y El hotel de los famosos

"A Marcelo lo veo bien. Me gusta mucho el formato y él está buscando la forma de darle su toque, que de a poco lo va a encontrando. Recién va por la segunda temporada y la gente lo acompaña", señaló sobre el nuevo programa de Tinelli y aseguró que aunque el Bailando "estaba agotado", no descarta que en un futuro vuelva a la pantalla chica.

Luego de haber cosechado un promedio de 9.7 puntos de rating en todo 2021 con ShowMatch: la academia, este año mantenerse arriba de los 10 puntos es fundamental para que el "Cabezón" siga al aire. "Cuando el programa no rendía (por ShowMatch) tomé las decisiones que tenía que tomar, como hacer que terminara a las 23.30. Es mi rol, no es personal. Pero este año le puse todo lo mejor para que tuviera el mejor programa. Más allá del cariño que le tengo, lo apoyo", manifestó "El Chueco".

Y a pesar de que Tinelli haya confirmado que, de no cumplir con las expectativas, Canta conmigo ahora solo estará en pantalla durante 11 semanas, Suar se mostró esperanzado. "No creo que lleguemos a eso porque le está yendo bien. Pero si rindiera 7 u 8 puntos, nos sentaremos hablar como lo hacemos siempre: con honestidad. A lo largo de mi carrera hasta he tenido que levantar ficciones de Polka...", explicó.

En relación al futuro de Mirtha, luego del intercambio mediático que tuvo con Nacho Viale por los pedidos que habían presentado en el canal desde la productora Story Lab, Adrián dio una respuesta escueta, pero concisa: "Mirtha va a estar en el eltrece a partir de septiembre. Estamos terminando de cerrar los temas económicos, aspectos del contrato, renovación, PNTs. También va a estar Juana (Viale)".

El noveno mes del año también podría representar el regreso de la ficción nacional al canal, ya que actualmente se está grabando ATAV 2, la continuación del éxito de 2019, que está ambientada en los años 80 y que contará con un gran elenco, en el que se destacan Gloria Carrá, Julieta Díaz, Federico D'Elia, Andrea Rincón, Justina Bustos, Virginia Lago, Belén Chavanne y el español Toni Gelabert. "Todavía no está confirmada la fecha de debut, pero puede ser en septiembre o en enero", reveló el productor.

Por último, destacó el rendimiento de El hotel de los famosos, un reality que fue muy cuestionado por las figuras que convocó pero que terminó siendo uno de los programas más vistos de la señal.

"Todo lo que pasó en el programa tuvo rebote en las redes", destacó y aseguró que el producto acercó al público más joven, que no tiene la costumbre de ver TV abierta. "No me sorprendió el éxito, por algo hicimos. Muchos decían que los participantes no eran famosos, pero a los 10 días ya lo eran. Lo debería llamar 'El hotel de los futuros famosos'", comentó con humor y confirmó que el canal piensa en una segunda temporada. (NA)