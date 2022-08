"Jazz 'N Blues", un encuentro con la buena música en la Biblioteca Rivadavia

Este sábado a las 21 se llevará a cabo el segundo concierto del “Ciclo de Jazz en la Biblioteca Rivadavia”, organizado por el baterista bahiense Daniel López.

En esta ocasión se presentará el cuarteto integrado por la conocida cantante Claudia Acosta, el pianista Pedro Giorlandini (radicado ya en nuestra ciudad), el contrabajista Franco Grimoldi y Daniel López en batería.

El "Jazz 'N Blues" es un concierto en donde el espectador podrá disfrutar de una amplia variedad de canciones de todos los tiempos, entre el Jazz, Rhythm and Blues y el Blues propiamente dicho. López advirtió que es una "imperdible cita para los amantes de la buena música".

Se interpretarán clásicos como Georgia on my mind (Gorrel/Carmichael), As time goes by (H.Hupfeld), Cheek to Cheek (I.Berlin), Just the way you are (B.Joel), I put a spell on you (J.Hawkins), Route 66 (B.Troup), entre otros.

Las entradas podrán obtenerse en la Boletería de la Biblioteca Rivadavia (Av. Colon 31), de lunes a viernes de 10 a 17 y en la Boletería del Teatro Municipal (Alsina y Av. Alem), de martes a domingo de 17 a 20.

La entrada general tendrá un valor de $ 1.400. Además, habrá descuentos en forma presencial, con debida acreditación, para jubilados, pensionados y estudiantes.