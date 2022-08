Video: furioso por un control vehicular, destrozó su propio auto a palazos antes de que llegara la grúa

Un hombre oriundo de la provincia de Córdoba no quiso entregar su auto a la Policía luego de intentar esquivar un control vehicular y tomó la drástica decisión de destruirlo con una pala. La situación fue grabada por un testigo.

El episodio ocurrió en la mañana de ayer durante un control de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) ubicado en cercanías del Centro de Participación Municipal N°3 de la Rotonda de Argüello.

El sujeto, al tanto de que su vehículo no iba a cumplir con todos los requisitos de seguridad, hizo lo posible para evitarlo. Sin embargo, las autoridades locales lograron detenerlo a tiempo. Cuando le solicitaron los papeles del vehículo comprobaron que el auto no estaba en regla dado que no contaba con el seguro ni la autorización correspondiente para circular.

“Cuando se le avisa de que se le tiene que retener el vehículo empieza a amenazar con prenderlo fuego”, sostuvo Nicolás Molina, Director Técnico de la ITV.

Sin embargo, las amenazas fueron más allá: el individuo sacó una pala del baúl y destrozó el vehículo delante de la Policía.

El hombre rompió los vidrios y las ópticas con la herramienta. Como el hecho no revistió mayor gravedad, la policía no intervino. Luego del momento de furia, el auto fue confiscado y ya se encuentra en un depósito. El hombre, que no fue demorado, se llevó sus pertenencias y abandonó la escena a pie.

Más tarde trascendió otro video en el que se puede ver al infractor tajeando deliberadamente las cubiertas del auto. “No se lo detuvo porque no atentó contra nadie, solo dañó el auto que tenía en su poder”, explicaron desde la ITV a distintos medios cordobeses. (La Nación)