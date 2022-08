Tensa reunión entre la Ciudad y la Nación para buscar "términos racionales" de convivencia

Luego de que la Policía de la Ciudad reprimió esta tarde a un grupo de manifestantes que derribó el vallado montado frente a la residencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, representantes de los gobiernos de Nación y Ciudad compartieron hoy una reunión "tensa" para buscar "términos racionales para la convivencia de las partes".

Así lo indicaron fuentes cercanas a los dirigentes que participaron del encuentro, el cual se desarrolló cerca de las 20 en la sede del Gobierno porteño de la calle Uspallata al 3100, a la agencia Noticias Argentinas.

La reunión contó con la presencia los ministros nacionales Eduardo "Wado" de Pedro (Interior) y el Aníbal Fernández (Seguridad) junto al ministro de gobierno porteño, Jorge Macri, y el titular de la cartera de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro.

Según supo NA, los funcionarios de ambas jurisdicciones continuarán dialogando para llegar a acuerdos "racionales" que permitan la convivencia pacífica entre los vecinos del barrio de Recoleta, donde se encuentra el domicilio de Cristina Kirchner, y quienes deciden acercarse para manifestarle su apoyo.

"Están acordando términos racionales para la convivencia de las partes. No acampe, no feria, no batucadas ni fuegos artificiales y fundamentalmente el horario", resumieron.

El encuentro se produjo luego de que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió esta tarde con agua lanzada desde camiones hidrantes y gases lacrimógenos a militantes que se habían congregado en cercanías del domicilio de Cristina Kirchner. (NA)