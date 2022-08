Viralizaron el teléfono de un bahiense diciendo que tenía figuritas del Mundial y no paran de llamarlo

La locura por conseguir el álbum y figuritas del mundial de fútbol Qatar 2022 parece no tener freno y un bahiense sufre las consecuencias de la enorme demanda que generó el lanzamiento de la colección de Panini.

En un grupo de Facebook, sus amigos realizaron una publicación con su número de teléfono asegurando que vendía paquetes de figuritas al por mayor a 125 pesos y ahora no paran de mandarle mensajes y de llamarlo intentando conseguirlas.

"La pu...que los parió, hace tres horas que no paran de escribirme, bo.... Quién carajo me hizo esta joda. No es normal, no es normaaaaal", grita desesperado ante la cantidad de potenciales clientes que pretenden comprarle de a varios paquetes.

"Me llegan 60 mensajes y llamados por minuto, Ricky, si fuiste vos sos un hi... de pu..", dijo en un audio que se viralizó.

Lo cierto es que desde el lanzamiento de la colección y más allá de la pesada broma, los kiosqueros no paran de recibir clientes y consultas sobre el tema.

"Entran muy pocos paquetes y en menos de media hora se agotan. Incluso tenemos reservas hechas y no alcanzamos a cubrirlas", explicó un reconocido kiosquero del centro.

"Llevo años en el kiosco y nunca vi algo así. Entran muy pocos paquetes y álbumes y en cuestión de minutos se agotan", dijo otro comerciante del rubro.

Desde las distribuidoras confirmaron que la situación se podría normalizar recién la próxima semana cuando la distribución y llegada de material permita proveer a todos los locales.

Lo cierto es que la fiebre por el mundial de fútbol y por completar el álbum de figuritas parece no tener freno, ni límites.