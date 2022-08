La dramática historia de Adabel Guerrero y su hermano: “No sé dónde está”

Adabel Guerrero mantuvo una charla a corazón abierto con Gastón Pauls en Seres libres (Crónica HD) y realizó varias confesiones sobre los momentos más difíciles que enfrentó con su familia.

La bailarina contó que su madre padeció una fuerte adicción al alcohol, mientras que su hermano Emiliano sufre dependencia a distintas sustancias. Por momentos intentó contener el llanto, y brindó su punto de vista sobre las dificultades que atravesó desde la infancia.

“Tenemos muy poco margen para ser libres, nos marcan nuestros padres, el entorno, la educación que tuvimos, las experiencias, hay muy poco el margen para elegir. Y yo luché toda mi vida por ese poco margen”, reflexionó sobre el nombre del ciclo.

Luego recordó su niñez: “Mi mamá sufrió depresión toda su vida y fue alcohólica, y murió siendo alcohólica; además tenía cirrosis”. En este sentido, se quebró cuando rememoró el dolor que sintió cuando todos sus temores se confirmaron: “Yo tenía 17 años cuando la encontré muerta al volver de un ensayo”.

La bailarina contó que desconoce el paradero de su hermano Emiliano y que su madre murió a raíz de complicaciones de salud por alcoholismo.

Después de recordar ciertos momentos felices, reveló que su hermano se fue de su casa cuando tenía 14 años, y desde ese día todo fueron adversidades. “Es adicto y hoy no se donde está, porque me cansé de seguirlo, primero en institutos de menores, después también estuvo en la cárcel, y en el hospital, porque lo molían a palos porque se metía en todas las peleas habidas y por haber”, enumeró.

Y reconoció que una década atrás hubo un quiebre en el vínculo entre ambos por un hecho puntual. “Sentí que ya no era mi hermano, el que me defendía, el que me acompañaba desde chica, y ahí corté relación”, sentenció.

Cuando el conductor le pidió que explicara las conductas que la hicieron desconocerlo, Adabel se sinceró: “Un día me encontré con una persona que lo único que quería era sacarme plata y beneficios y usaba mi lazo de sangre para usarme”. Incluso detalló que le pedía permanentemente dinero, y cuando se negó a darle una cantidad importante, él la amenazó con “ir a la tele a decir cosas sobre ella”.

En el 2011 Emiliano estuvo en Intrusos y pasó por varios ciclos de espectáculos, dando su versión de la conflictiva relación con su hermana. “Creo que le pagaban 5000 pesos en ese momento por cada programa, y dijo tantas barbaridades que ya ni me acuerdo porque ni quise ver los videos; solo me han contado”, comentó.

A pesar de sus diferencias, aseguró que le dio varias oportunidades y una vez aceptó que viviera en su casa porque no tenía dónde quedarse, pero el desenlace volvió a alejarlos: “Fue un desastre y me amenazo que me iba a matar y fui a denunciar. Ahí me ofrecieron hacer terapia y eso me salvo la vida”.

Adabel y una foto de su infancia: con su mamá y su hermano.

“Respecto a mi mamá, voy a tratar de no ir mucho para atrás porque lloro, pero tenía miedo de ser mamá porque al no tener un buen ejemplo temía no ser buena mamá”, confesó, acerca de las heridas que siente que nunca sanarán. “Vivir con un alcohólico es una película de terror, sentir que no hay sostén que estás todo el tiempo en el aire. Mi mamá terminaba internada siempre por coma alcohólico”, se lamentó.

Y concluyó con un triste recuerdo: “Yo tenía cinco años y estando con unos tíos le rezaba a la virgen cada noche pidiéndole que mi mamá me venga a buscar porque sea lo que sea, era mi mamá”. (Teleshow)