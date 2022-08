Pancho, El Perrito Malvado, es de Coronel Suárez y superó los 1,2 millones de seguidores 

Rosendo Morante nunca pensó que el juego que jugaba con su perro Pancho desde que era cachorro iba a desencadenar en una cuenta de TikTok con más de 1.200.000 seguidores de todo el mundo. Su mascota es hoy en día toda una celebridad en internet, por la forma en que reacciona y ataca a su dueño cada vez que le canta Mi Bebito Fiu Fiu.

Pancho es un perro mestizo que fue adoptado por Rosendo y que comparte su hogar con otro perro y un gato. Es tranquilo y cariñoso, todo lo contrario a lo que muestra en las redes.

“La gente fue la que le puso el sobrenombre de “perrito malvado” y le quedó. Me suelen preguntar si me ataca todo el tiempo y les dijo que no, que es un juego, que es un perro muy cariñoso con la gente”, dijo.

El Perrito Malvado atrae a seguidores de todo el mundo con su carácter iracundo con el que ataca a su dueño, pero en realidad es la forma que tiene de jugar con Rosendo desde que era cachorro. Ahora ya tiene siete años y sobrevivió a un moquillo que le dejó como secuela temblores temporarios.

Rosendo cuenta que “no caigo todavía que estemos por todos lados, la gente nos demuestra su cariño y quieren que sigamos subiendo historias a TikTok".

"Tengo el celular roto, me lo mordió Malvado; cuando pueda voy a renovarlo así podemos seguir subiendo contenido”, contó.

Un seguidor fue el que le sugirió que le cantara Mi bebito Fiu Fiu y dada la repercusión se viralizó con esa canción.

Pancho es del barrio, anda suelto por las calles de Coronel Suárez y acompaña a los vecinos y lleva con mucha calma el haberse transformado en una celebridad. Lo mismo en su casa donde comparte el cariño de su dueño con un perro llamado Blackie y un gatito.

“Ayer vino un chico de Coronel Pringles; vino solo para sacarse una foto con Panchito. Se comunica gente de México, de España, no lo podemos creer”, finalizó. (Agencia Coronel Suárez)