Una salida distinta a Cataratas: regreso con termas y de paseo por la Capital

Esta salida grupal en bus, prevista por Viajes La Nueva para el 31 de agosto y hasta el 9 de setiembre combina el encanto de las cataratas con el relax de las termas y las maravillas de la Capital Federal. El costo por persona es de 66.500 pesos.

La mejor noticia es que la salida es desde Bahía Blanca y el paquete se puede abonar en 12 cuotas fijas.

Duración: 10 días / 6 noches

El programa incluye: bus Bahía Blanca / Federación / Cataratas / Buenos Aires / Bahía Blanca, 1 noche de alojamiento con desayuno y cena en Federación, Hotel Irupé 3 estrellas o similar, 4 noches de alojamiento con desayuno y cena en Foz do Iguazú, Hotel Dom Pedro 3 estrellas o similar, 1 noche de alojamiento con desayuno en Buenos Aires, Hotel Scala 3 estrellas o similar y coordinación durante la estadía y guías locales.

Excursiones incluidas: Cataratas lado brasilero (no incluye entrada), Cataratas lado argentino (no incluye entrada), Minas de Wanda (no incluye entrada), Ruinas de San Ignacio (no incluye entrada) y Mercado de Frutos en El Tigre.

Excursiones opcionales: Complejo Termal Federación, Gran Aventura: paseo por la selva y navegación en gomones, City tour en Puerto Iguazú, Catamarán por los ríos Paraná e Iguazú, Centro ecológico la Aripuca (no incluye entrada).

Ubicada en el extremo norte de la provincia de Misiones y ciudad limítrofe con Paraguay y Brasil, Iguazú se enclava en la confluencia de los ríos Paraná e Iguazú.

Su puerto tiene un movimiento intenso con Puerto Meira (Brasil), en una zona típica de frontera con afluencia de personas en la dirección que favorezca al cambio de dinero. Su gran infraestructura turística le ha permitido llegar a ser la cuarta ciudad en población de la provincia.

Puerto Iguazú está vinculado a través del Puente Internacional Tancredo Neves con Brasil y la Ciudad del Este en la República del Paraguay.

Concentra una importante red de servicios turísticos a escala internacional y desde ella se pueden realizar diferentes excursiones y visitas al Parque Nacional Iguazú y a las Cataratas, que consideradas como una de las siete maravillas del mundo por su grandeza natural y su maravillosa vegetación, dejan extasiado a quien tiene la posibilidad de contactarse con ellas.

El aeropuerto internacional de Iguazú que se encuentra a 17 km. y el surgimiento de nuevos barrios, le dan una fisonomía especial a la localidad.

Conforma un balcón natural que mira a Brasil por sobre el río Iguazú inferior y al Paraguay a través del Alto Paraná, la vista es especialmente interesante desde el mirador en que se halla el Hito Argentino (paseo obligado en esta ciudad) en el encuentro de los ríos Iguazú y Paraná.

Hay variada oferta hotelera, casino, restaurantes, camping, confiterías y servicios completos para el viajero y el automovilista.

