Cuáles son los festejos que prepara Puerto Belgrano por los 60 años del rugby

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

(Nota de la edición impresa)

El próximo 6 de septiembre Puerto Belgrano Rugby y Hockey Club celebrará 60 años de su iniciación en el primero de los deportes mencionados. La disciplina que lo constituyó como institución deportiva.

Su equipo masculino de rugby es uno de los más antiguos en el ámbito de la Unión de Rugby del Sur, detrás de Universitario (creado en 1957) y de Sociedad Sportiva (1958).

Para honrar esa historia y un presente de crecimiento, la institución que tiene su sede dentro de la Base Naval -aunque el club está abierto a toda la comunidad civil- está organizando una serie de actividades que dio a conocer su presidente, Rodrigo Ureta.

“Tenemos varias cosas previstas. La primera es un encuentro interno, una cena, algo social y acotado a las dos subcomisiones, la de rugby y la de hockey. Para octubre haremos algo más grande. También social. Y para diciembre tenemos otros eventos programados. En uno recibiremos a 120 chicos de Centro Naval de Buenos Aires, en cuatro categorías. La idea es armar un torneo infantil para invitar a todos los demás clubes que es quieran sumar. Eso sería para el fin de semana largo del 8, 9 y 10 de diciembre. Y tenemos otro proyecto relacionado con rugby femenino, pero todavía no está cerrado. Por último a fin de año haremos el seven interno, como siempre, con una fiesta grande a fin de año", adelantó el dirigente.

-En división superior van primeros con la Intermedia en el torneo Desarrollo y con la Primera fueron competitivos en el torneo de las Preintermedias, aunque no clasificaron a semifinales. Al margen de los resultados, ¿Cuál es la situación del rugby hoy?

-Tenemos una historia rica pero también tenemos una historia de ser golondrinas o no tener continuidad. Que también en ciertos momentos nos hizo padecer la falta de jugadores. Ahora que muchos jóvenes se radican en la zona de Bahía Blanca o en Punta Alta para estudiar, tenemos mayor caudal de jugadores en juveniles y en mayores. Pero hubo una época en la que muchos optaban por irse. Y medio que se venía abajo el plantel superior, afectando también a las juveniles. Otro aspecto es que antiguamente dentro de la Base había familias numerosas y nos nutrían de chicos. La pirámide (de equipos) estaba bien armada. Hoy no existe la familia numerosa. Pero nuestro club está abierto a toda la comunidad. El 80 por ciento de nuestro plantel es personal no militar. Y en mujeres hay sólo dos militares.

-De todos modos el club logró sostenerse.

-Si bien el club tuvo continuidad, ser más estables nos hubiera permitido otros proyectos que demandan otros tiempos. Madurarlos más. Yo marco la diferencia a partir de la llegada de Mariano Minnaard al promediar la primera década del 2000. Si bien hubo otros buenos entrenadores como Felipe Plaza o Julio Correa, el salto deportivo que nos dio Minnaard hizo que el club lograse dos ascensos y se viera en la obligación de empezar a reinventarse. Sino, no había forma. Debíamos empezar a tener mejores estructuras y más chicos en juveniles. En eso estamos hoy.

-¿Aspiran a volver a la máxima categoría de la URS y al Regional?

-Sí, es un objetivo. Hay una serie de obligaciones que debemos cumplir para poder jugar las competencias regionales y es la cantidad de jugadores en juveniles. Los torneos de la unión (URS) fueron mutando a volverse más regionales que locales. Hasta 2015 inclusive jugamos los regionales y jugamos en Primera A. Tuvimos un ascenso en 2008, otro en 2010 y después nos quedamos hasta 2015 en Primera A. Desde ahí fuimos al regional.

-¿Cómo están en juveniles?

-En 2019 a través de un trabajo que hicimos con la URS, articulamos un campeonato de juveniles de muchos clubes como el nuestro. Desarrollamos juveniles con un torneo de seven, con el mismo criterio que se armó los encuentros del femenino. Ese torneo que comenzó siendo en modalidad de encuentros fue creciendo hasta que a fines de 2019 arrojó divisiones puras de XV, con más de 23 jugadores por categoría. Fue un salto cuantitativo importante, pero que en 2020 lo frenó la pandemia. Por suerte muchos de esos chicos de 2019 están participando del plantel superior actual. Eso nos hizo crecer. Hoy tenemos una M17 de más de veinte jugadores. Y disponemos de jugadores de M15 y M16 a los que le queremos darles con la URS ese torneo de seven, para ver si logramos tener dos o tres categorías puras como la M17.Y el año que viene, y sino será el otro, plantearnos seriamente jugar el Regional Pampeano. En el lugar que corresponda, donde nos toque jugar.

-Históricamente el rugby de Puerto Belgrano se nutrió del personal y jugadores y jugadoras del interior de la Base. ¿Están abiertos a la comunidad?

-Sí, el 80 por ciento de los jugadores que tenemos hoy, no es personal militar. De los 53 o 56 que tenemos, los militares no superan los 15. Y en cuanto al plantel femenino, tiene dos chicas militares. En el caso de los chicos de infantiles y juveniles, hay algunos que son `hijos de´, pero la mayoría pertenecen a la comunidad de Coronel Rosales. Los esperamos. El club mejoró en su infraestructura pensando en esto, en recibir gente. Y vamos despacio, cumpliendo objetivos, pero tratando de ser seguros y que no nos pase lo del pasado.