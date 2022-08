García Moritán, con Flor Peña: “No me molesta que me digan el marido de Pampita”

Desde el comienzo de su relación con la modelo, Roberto García Moritán comenzó a ser llamado “el marido de Pampita”, un título que también recibe cuando es mencionado en el ámbito de la política.

Sin embargo este viernes en LPA, el programa que conduce Flor Peña, García Moritán se puso de pie para asegurar que no le molesta en absoluto esa denominación.

El legislador se sometió a todas las preguntas que le formuló la conductora. Una de ellas tenía que ver con la forma casi despectiva con la que suelen nombrarlo: “¿Te molesta que te digan ‘el marido de Pampita’?”, enunció. Inmediatamente el invitado respondió: “No. Estoy muy orgulloso de ser el marido de Pampita”.

Florencia comentó que no debería ser considerada ofensiva esa forma de mencionarlo, y García Moritán agregó: “Sabés qué es lo peor de todo, es que es verdad”.

A continuación, el invitado se puso de pie y dijo mirando a la cámara: “Estoy muy orgulloso de ser el marido de Pampita. Estoy loco de amor por Carolina, me volvería a casar todos los días. Amo la familia que formamos”.

La conductora aplaudió la declaración y reconoció que el único fin de utilizar esa expresión es molestarlo.

Asimismo, el legislador analizó: “Se instaló la idea de que me molesta, no me molesta para nada. Para mí el insulto manifiesta lo machista que es la persona que lo dice. Me trata de hacer burla porque mi mujer es más conocida, más exitosa. Ella es grandiosa y la voy a acompañar toda su vida para que sea más grandiosa todavía”.

En relación a su trabajo en la política, García Moritán reconoció que con Pampita debieron cambiar algunos aspectos de la relación: “Nos tuvimos que acomodar, pero tiene clarísimo por qué estoy acá, cree en mis ideas, en mis compromisos. Nada es fácil en la vida si querés cambiar las cosas”, concluyó. (La Voz)