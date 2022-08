Encontró una granada en el patio: "Estoy sorprendido y asustado"

Un vecino del barrio Tiro Federal tuvo el sorprendente hallazgo hoy de una granada en el patio de su casa y todavía no sabe como ese explosivo llegó al lugar.

Se trata de Sergio Loncaric, quien dio aviso a la Policía poco antes de las 10.30 y se ordenó un amplio operativo, con personal de Explosivos de la fuerza y Defensa Civil.

El hecho se descubrió en Agustín de Arrieta al 200.

"No sé de dónde vino, estoy sorprendido y asustado. Y lo primero que hice fue llamar a la Policía", comentó Sergio.

Dijo que hace 8 años vive en esa casa, pero que el inmueble es familiar (de su abuela y sus tíos) y que no se trata de un explosivo que estuviera enterrado.

"Jamás la habíamos visto. No tenemos relación con el Ejército ni con nada. Iba a hacer una limpieza del patio, vi algo raro, te digo más, lo agarré y dije 'qué es esto' y la dejé de vuelta, asustado, porque tengo a mis padres viviendo acá. No es que estaba enterrado, se veía a simple vista, además en el patio he tenido gallinas, plantas y nunca había visto algo así", relató.

Dijo Loncaric que conoce a todos los vecinos de su cuadra y que llegó a ironizar con algunos de ellos: "Quién es el que me odia tanto, que me quiere hacer volar".

"Del otro lado hay un pasillo con varios departamentos, a esa gente no la conozco", comentó.

Sobre las 11 el personal de explosivos llegó con el material correspondiente para desactivar la granada.