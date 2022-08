Embarazada de 13 semanas, Barbie Vélez reveló el sexo de su bebé y emocionó a Nazarena

Esta semana Barbie Vélez confirmó que está esperando su primer hijo junto a Lucas Rodríguez después de una introducción “enigmática” de Ángel de Brito en LAM (América), en donde también se vio cómo su mamá Nazarena, panelista del ciclo, se enteraba de la buena nueva. Este jueves a la noche se sentó en el living de las “angelitas” y contó cómo viene llevando su embarazo.

“La última vez que vine acá estaba de días. Ahí me sentía bárbaro. Al mes empecé a sentirme mal y ahora estoy con los síntomas lógicos: náuseas, mareos”, dijo quien está cursando la semana número 13 de gestación. “Tres meses y una semana”, precisó Barbie. “Cuando me enteré del embarazo, me empecé a sentir mal. Mi mamá me dijo que fue medio psicológico”, dijo riéndose a coro con Naza.

Acerca de cómo se enteró, contó sus sensaciones: “Tenía síntomas que para mí eran como cuando te estás por indisponer, con cambios en el cuerpo, dolor en los pechos. Pensé que me estaba por venir, hasta que me hice el test y me di cuenta de que no”.

Consultada por el panel, Barbie confesó que varias veces a lo largo de su vida se realizó tests de embarazo “porque siempre fue muy irregular, por un tema hormonal, Entonces me lo hacía para descartar. Y cuando me salía negativo, me venía y seguía mi vida normal. Para mí, esta era una de esas veces”.

Sin embargo, después de hacerse la prueba que le encargó comprar a su marido Lucas, aparecieron las dos rayitas. “Primero la vertical, después la horizontal. ¡Y yo no lo podía creer! Le dije: ‘Andá a comprar otro’. Le pedí que me trajera esos que dicen ‘no embarazada’ / ‘embarazada’. Quería verlo. Y me decía: ‘Más de tres semanas embarazada’. Y me quedé... Estaba de 4 o 5 cuando me enteré”, recordó.

Barbie la llamó a su mamá para convocarla con una cena como excusa a la salida de LAM. Así se enteró Naza: “Le dije que venga, pero no me aguanté a la comida y le entregué una cajita con el test que me había hecho... Estábamos las dos como flasheadas”, recordó Barbi.

“¿Cómo está la abuela?”, quiso saber de Brito sobre la actitud Nazarena. “¡La amo a la abuela! Es más buena... Me está bancando en todas. Yo estoy bastante hormonal, muy sensible. Me viene el llanto. Y el lunes, después de contarlo, me sensibilizó mucho. Me cayó la ficha al otro día de contarlo. (...) Y ella estuvo escribiéndome, diciéndome: ‘Tranquila, es todo lindo’. Está de psicóloga, me escribe a la mañana a ver como ando”, contó Barbie.

“No soy tóxica, trato de no ser tóxica. Y como ella está muy sensible, no quiero caerle enseguida. Si ella necesita algo, sabe que corro”, completó Naza. Aunque después confesó: “En un momento me puse medio tóxica con los controles médicos. Lucas no podía ir si iba yo. Y eso es tóxico. ¡Yo era insoportable! En un momento me dijo: ‘Quiero ver una ecografía, a esta ecografía voy yo’”.

Luego, el conductor le preguntó a Barbie si ya tiene elegidos los “nombres de nene y de nena” para su bebé. “Uno de nena y de varón... tres, cuatro”, dijo ella. “Me da miedo decir el del género que no es y quemármelo para el próximo. ¿Qué hago?”, dudó antes de revelar el sexo. “Me encanta, ¡porque vas en busca del segundo ya! ¡Dios mío!”, acotó Naza con una risotada desde el fondo.

“¿Cuántos querés tener?”, preguntó Ángel. “Antes de esto, pensé que iba a tener tres. Y ahora, creo que dos”, dijo ella. “Y cuando no duermas, vas a decir uno y basta. ¿Te gusta dormir a vos?”, la picó el conductor. “¡Mal! Duermo bastante. Mi mejor plan es dormir”, se lamentó Barbie.

“Ya que no querés decir los nombres tentativos, entonces digamos el sexo. ¿Vas a tener una nena o un nene?”, preguntó de Brito y Vélez emocionada reveló: “¡Un nene!”, provocando un estallido alegre en el estudio. La más efusiva, claro, fue Nazarena, quien gritó y aplaudió: “Ay, qué lindo, ¡te amo, te amo!”, le dedicó a su hija.

Entonces, el nombre del bebé de Barbie y Lucas Rodríguez está entre tres posibilidades: “El que más le gusta a Luqui, es Salvador. Después Bautista, que a mí me gusta mucho, a Lucas no tanto. Y Baltasar, que está en el medio de los dos... son esos tres y Salvador es el que va ganando”, contó. (Teleshow)