Alex Caniggia publicó un video para hablar del rumor de embarazo de Melody Luz

Después de que Alex Caniggia y Melody Luz compartieran fotos y videos de la panza de la bailarina, crecieron los rumores y las especulaciones de que la pareja que se formó en El Hotel de los Famosos (El Trece) estuviera esperando un bebé. Sin embargo, mientras disfrutan de unas vacaciones en Sevilla, España, se encargaron de desmentir el rumor que ellos mismos alimentaron.

El mediático y la bailarina hicieron que sus seguidores creyeran la posibilidad de un embarazo luego de una serie de fotos y videos, incluso Alex hizo un anuncio con la frase “se viene” junto a una imagen en la que su novia posó con un body infantil en sus manos. Pero en la tarde del miércoles, dieron marcha atrás con la especulación y lo desmintieron.

Alex Caniggia y Melody Luz desmintieron los rumores de embarazo.

“Bueno, gente estamos en Sevilla y la verdad qué decirles… No está embarazada, no quiere bebés”, dijo Caniggia. “Les re cabió, medios. Cómo les cabió. Esta panza es de comer. Ya vendrá, todavía no…”, agregó el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. En tanto, Melody lo corrigió: “Sí que quiero, pero no todavía”, aseguró. “¡Aguante la soltería! ¿Qué bebé? ¡Esta bebé! La que tengo colgada, yeah!”, exclamó.

“¿Qué bebé ni bebé? No viene, ni vendrá, ni nada. Aguante la soltería, seee, aguante la soltería”, repitió el mediático. Y su novia reaccionó con un contundente “callate”. Para seguir en el tono burlón, Melody le dijo: “Bueno, me voy con ese”, dijo señalando a un hombre que estaría fuera de plano. “Ok, yo me voy con esa”, replicó Alex y cerró el paso de comedia de la pareja.

Alex Caniggia y Melody Luz (captura de video)

“Inseparables vos y yo para siempre amore mio”, escribió en un posteo Melody Luz junto con una foto de ella con Alex Caniggia. “Mi amor de mi vida hermosa no me equivoqué el día que te vi, fue desde aquella tarde que me bastó mirarte a los ojos para darme cuenta que por fin había encontrado el amor de mi vida mi Pinguinita hermosa”, escribió él en otro posteo.

A principios de julio, ya en la cuenta regresiva para la final Melody tuvo que abandonar el reality por una lesión y casi tres semanas después su novio se consagró ganador. Pero la vida, sigue después de El Hotel de los Famosos y ahora la convivencia es real y genuina, sin estrategias, juegos, ni compañeros. (Teleshow)