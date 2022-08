Investigan si la lesión de Zeballos está relacionada con las apuestas deportivas

La Fiscalía Especializada en Eventos Masivos inició una investigación de oficio para determinar si la lesión de Exequiel Zeballos en el partido disputado entre Boca y Agropecuario por la Copa Argentina se encuentra vinculada a las apuestas deportivas.

La fiscal Celsa Ramírez inició el proceso tras las versiones que indicaban una posible relación entre la patada de Milton Leyendeker y una presunta cantidad alta de apuestas a que un jugador de Agropecuario sería expulsado antes de los diez minutos del primer tiempo en el duelo con el xeneize.

El parte médico posterior informó que Zeballos "sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho", por la que fue operado y tendrá que estar fuera de las canchas entre cuatro y seis meses.

El futbolista fue derribado con una fuerte entrada por parte de Leyendeker a los ocho minutos de la primera parte del encuentro que ganó Boca por 1 a 0, lo que dejó al defensor en el ojo de la tormenta y alimentó las sospechas, días más tarde, de una posible vinculación con las apuestas deportivas.

“Eso es totalmente descabellado. ¿Voy a dejar a mi equipo con uno menos, jugando contra Boca, en el partido que todos quieren jugar", expresó Leyendeker al crecer los rumores.

Y añadió: “En la jugada, te soy sincero, nunca pensé que me iban a expulsar. Cuando hice el foul, ni pensé que lo había lastimado. Por eso me fui, pensé que con amarilla estaba bien. Él pasó, me punteó justo la pelota. Lo que le protesté al árbitro fue el cambio de tarjeta”.

No obstante, la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos dispuso el comienzo de una investigación para descartar que el hecho esté enlazado con el negocio mencionado. (NA).