Uset: "Cuando se tienen ideas claras, no hay banderas ni imposiciones"

El intendente rosaleño Mariano Uset encabezó ayer el acto por el 172° Aaniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, en el parque que lleva su nombre, al pie del monumento que lo recuerda.

"Desde el exilio, San Martín murió una tarde como la de hoy, acompañado solo por su familia, pagando el costo de no desenvainar por opiniones políticas ni contra los propios compatriotas; algún día llegará la hora de escuchar su mensaje”, dijo el jefe comunal durante su discurso.

El acto se desarrolló ante la presencia de un gran número de autoridades municipales, la diputada provincial Abigaíl Gómez, autoridades legislativas, de la Armada y representantes de las distintas instituciones del distrito.

Luego del tradicional toque de las tres campanadas, a las 15 (hora de muerte del prócer), se realizó el traspaso simbólico de la Campana Sanmartiniana, cuya custodia pasó del Jardín N°914 de Albatros XX al Jardín N°915 de Pehuen Co.

Allí, las respectivas directoras Adriana Sinelli y Gabriela Coronel, agradecieron en nombre de sus instituciones el honor de llevar la custodia de la campana y poder transmitir los valores del “Padre de la Patria” a sus alumnos.

A su turno, Uset destacó que “en los tiempos de crisis, en la Argentina buscamos la imagen de quienes nos precedieron casi con devoción, buscando inspiración y legitimación de los valores que hicieron de nuestra Patria lo que alguna vez fue”.

“En estos casos, San Martin tal vez sea al que más se recurre, y si tenemos en cuenta que vivimos en crisis permanente, poco descanso en paz le damos al más grande Libertador de América. 'Mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles; mi edad mediana al de la Patria; creo que me he ganado mi vejez', dijo San Martín durante su exilio. Su juventud al servicio de los españoles, a quienes luego enfrentó para defender a la patria. No fue una incoherencia. Cuando se tienen ideas claras, no hay banderas ni imposiciones", señaló Uset en su alocución.

En el acto también estuvieron los secretarios de Coordinación y Gestión Carla Gómez, de Desarrollo Social Mariano Ojeda, y de Economía Florencia Maidana, además del presidente del Concejo Deliberante Nicolás Aramayo, la presidenta del Consejo Escolar Tatiana Gracia, ediles, consejeros escolares, y el jefe de la Baes Naval Puerto Belgrano, comodoro de marina Martin Laborda Molteni, en representación de la Armada.

Acompañaron también otros funcionarios municipales, autoridades políticas, y representantes de instituciones sociales, gremiales, fomentistas, culturales y educativas del distrito. Para la entonación de los himnos y la Marcha de San Lorenzo, acompañó la Banda de Música de la Base Naval.