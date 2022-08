Se fue de Bahía desconociendo dónde iba vivir y sin trabajo, hoy llegó a la élite de España

Por Fernando Rodríguez

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Hace un año Cristian Lambrecht se fue de Bahía con una valija más grande de lo habitual. Sus escalas: Estambul, Milán y Lituania. Ese itinerario era como integrante de la selección de básquetbol de Venezuela, con la que, una vez concluido el repechaje olímpico, finalizaría su vínculo como preparador físico.

Desde ahí, su futuro era incierto.

Me fui con mi pareja (Diana Tosini) sin saber dónde iba a vivir después, sin tener trabajo, mucho menos de qué y en dónde”, recordó Cristian.

Hoy, luego de trabajar en Deportivo Promete (Logroño), un equipo femenino, dio el salto a Bilbao Basket, donde jugó Lucio Redivo (descendieron la temporada 2017-18), y que participa de la ACB (la máxima división de España). Además, esta temporada también disputará la Champions League.

El plantel, renovado, comenzó el lunes las prácticas.

“Esto que me está pasando tiene que ver con un proyecto de vida que me plantee hace cinco o seis años, que era salir del país, encontrarme con nuevos desafíos y retos, además de ver otros escenarios desde lo personal y lo laboral. Por lo tanto, haciendo una visión retrospectiva, estoy en el lugar donde quería estar”, le contó Lambrecht a “La Nueva”.

Su primera experiencia resultó todo un desafío.

“El año pasado, mi primera temporada en España me permitió hacer pie en Europa, en un entorno que no conocía, descubriendo cómo era el mundo del baloncesto femenino. Nunca había entrenado a un equipo de mujeres y esto me significó un reto, que fue totalmente positivo en el balance”, comentó.

“Me encontré con una nueva organización, con un equipo de estructuras diferentes respecto de donde había estado trabajando y, al mismo tiempo -comparó-, me permitió ir conociendo de qué se trata el baloncesto en este país”.

Mientras tanto, Lambrecht aprovechó para ver cómo trabajaban sus colegas de la ACB y vincularse con ellos, uno de los objetivos que se había fijado.

“Pretendía acercarme a este país, porque sé que hay excelentes profesionales, y me pude nutrir de ellos, algo que seguiré haciendo”, contó.

En cuanto a lo que viene, asume que es una experiencia de alto nivel, más allá de los 12 años que lo respaldan como PF en el básquetbol profesional, iniciándose en Bahía Basket.

“Estamos hablando de la mejor liga de Europa y la segunda mejor del mundo después de la NBA. Las exigencias son muy grandes y trataré de estar a la altura”, apuntó.

“Lo voy a afrontar como siempre: apoyándome en mis compañeros para trabajar en equipo, escuchando y tratando de aprender de los jugadores, directivos y colegas, inclusive de otros equipos, para entender aún más las características de la Liga, cómo funciona, cuáles son los requerimientos para tener una buena temporada y así, seguir creciendo”, señaló el Ruso.

Se lo merece...