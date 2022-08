Tarifas: siguen las dudas entre los bahienses por el formulario y la quita de subsidios

“Es la Argentina que tenemos”, sentenció un jubilado sobre la redistribución de los subsidios en las tarifas energéticas, cuyos detalles se dieron a conocer ayer en una conferencia de prensa.

Desde mediados del mes pasado, el Gobierno habilitó un formulario online para clasificar a los usuarios que quieran conservar los beneficios en los servicios de gas y electricidad según su poder adquisitivo.

Según los datos oficiales, no se han inscripto 4 millones de hogares –aproximadamente– que entrarían en los niveles que mantendrán el subsidio. Varios de ellos son bahienses.

En una recorrida que hizo La Nueva. se le preguntó a los vecinos si habían hecho a tiempo para completar el formulario y qué opinión les merecía la medida.

Uno de los aspectos más relevantes que saltó a la luz tiene que ver con la falta de conocimiento acerca de cómo se accede a la segmentación, a quiénes alcanza o para qué sirve.

Si bien el Gobierno explicó que la planilla para solicitar los subsidios continúa disponible –a través de argentina.gob.ar/subsidios–, la información no es conocida por todos. “No llegué a tiempo a anotarme. Me enteré tarde y llegué tarde a la fecha de caducidad. No me interioricé mucho. Me cayó un mail que decía que se terminaba, pero lo leí tarde. La verdad que no tengo mucha información”, contó un vecino.

Aunque la inscripción alcanza a todos los usuarios, indistintamente de recibir pensión o jubilación, algunos no parecen estar al tanto. “No me anoté porque soy pensionado. No entiendo mucho. No tengo domicilio acá, sino en Carmen de Patagones”, comentó un hombre que caminaba por la plaza Rivadavia.

“Nos anotamos, pero no sabemos nada del tema. Hasta que nos llegue la factura no sabremos”, admitió, por su parte, una jubilada, que se mostró confundida con respecto a los valores que regirán según cada nivel.

El Gobierno precisó ayer que en relación al gas habrá un aumento del 167 % para los usuarios del Nivel 1, mientras que para el Nivel 3 se subsidiará un 70 % del promedio entre los umbrales mínimo y máximo de cada categoría para cada subzona tarifaria.

En cuanto a la energía eléctrica, se implementó un tope de consumo de 400 kW/h mensual por hogar –en localidades que no tienen gas natural por red, el tope será de 550– a subsidiar en el Nivel 3.

Por otro lado, la forma de completar el registro vía online también representa una dificultad, sobre todo para muchos jubilados: un gran porcentaje de ellos requiere de la ayuda de otra persona para inscribirse.

“El trámite lo hizo mi hijo. Nosotros somos jubilados. Espero que mantengamos el subsidio”, dijo una mujer. “Me inscribió mi hija. Me parece bien porque ayuda a la gente pobre”, manifestó otro bahiense.

Además, para el registro se requiere mucha información que no se encuentra a simple vista. “Nos anotamos, pero costó un poco. Nos daban muchas vueltas. Te piden el número de documento, el de no sé qué, el de trámite…”, manifestó una mujer que leía un libro al sol.

“Me parece bien, encima que viene carísimo y el gas viene con poca fuerza y eso. Está bien. Es gente que no tiene para pagar, es altísimo lo que te viene”, agregó sobre la medida.

Otro bahiense, por su parte, dijo que pudo completar el formulario y evaluó: “Para mí, en vez de anotarse, estaría bueno que sea para todos. Hay personas que tienen que ser más despiertas y aprovechar ese beneficio”.

“Me anoté y me parece muy bien. Que paguen menos los que menos tienen”, dijo otra vecina. Y una maestra que se dirigía a clases opinó: “Me parece perfecto, porque con todos los impuestos que estamos pagando…”.