Riquelme rompió el silencio: la pelea Benedetti-Zambrano, la situación de Rossi y más

Luego de las últimas horas convulsionadas que vivió el club, Juan Román Riquelme decidió romper el silencio y hablar de lo ocurrido el pasado domingo entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano, en el choque ante Racing en el Cilindro de Avellaneda.

El actual vicepresidente de Boca Juniors se prestó ante el micrófono de F90, programa emitido por ESPN, donde también se refirió a la frustrada renovación de Agustín Rossi, develando qué hará el club con el arquero hasta que finalice su contrato.

“Los chicos han tenido una discusión y ahora tienen que reflexionar. Nada más. Es simple”, empezó diciendo Román, sobre el episodio del último domingo entre el Pipa y el zaguero peruano, que se perderán el choque con Rosario Central en La Bombonera y frente a Defensa y Justicia en Varela.

“He tenido la suerte de ser jugador de futbol y mayormente las discusiones entre los compañeros se dan en los entrenamientos, en algún reducido que por ahí se pegan una patada o un insulto. Más de una vez los inconvenientes son ahí. En un partido oficial es raro, porque vos estás enojado con el rival. Antes las cosas quedaban en el vestuario”, agregó.

Ante la repregunta sobre el conflicto ocurrido en el entretiempo el pasado domingo en el Cilindro de Avellaneda, Riquelme, quien también habló del pase frustrado del uruguayo Cavani y la próxima presencia de Carlos Tévez en La Bombonera (ver videos), trató de calmar las aguas y afirmó que habló con los jugadores.

“Siempre hablo con los jugadores. Ellos han tenido sus charlas después del vestuario, también en el hotel. Hablaron y aclararon las cosas. Son gente grande y esperemos que no se vuelva a repetir. Son ídolos y tienen que saber que son profesionales y dar el ejemplo porque los chicos copian todo”, expresó.

Luego Román se refirió a la situación del arquero Agustín Rossi, una de las figuras del equipo en los últimos tiempos, y cuál será la postura del club tras la decisión del jugador de no aceptar la oferta hecha para renovar su vínculo contractual.

“Cuando las cosas que uno decide con calma salen bien, a uno le genera mucha felicidad. Nos pone contentos que Agustín esté haciendo las cosas de esta manera y el hincha de Boca esté contento significa que hicimos las cosas bien. Lo que pasó después tampoco nos molesta, son cosas del fútbol”, agregó.

“En un principio nos sorprendimos, porque pensamos que se había equivocado. Nos tomamos las cosas con calma, movimos los números para todos lados porque queríamos volver a ofrecerle y tenerlo muchos años en el club, y hace 15, 20 días le hicimos un ofrecimiento muy grande. Desde su entorno hicieron público el enorme esfuerzo que había hecho Boca, y con toda la ilusión del mundo esperábamos que nos dijera que sí pero no fue así. No es más que eso, para nosotros no hay ningún problema y lo vamos a disfrutar hasta el 30 de junio. Queremos que el hincha de Boca trate a todos los jugadores de esa manera”, finalizó.