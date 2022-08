“Objetos”, el film protagonizado por la China Suárez y Álvaro Morte, presentó su primer adelanto

María Eugenia “China” Suarez anunció el estreno del tráiler de Objetos, su primera película filmada con elenco español que se verá el próximo mes en cines. “Ya está el tráiler de Objetos, no puedo esperar”, publicó en su cuenta personal de Instagram.

La filmación de Objetos se llevó a cabo durante cuatro meses en España y luego se trasladaron a la provincia argentina de Jujuy donde continuaron con el rodaje en Humahuaca y Tilcara.

"Objetos": la película protagonizada por la China Suárez y Álvaro Morte.

La película relata la historia de Mario (Álvaro Morte), un hombre que trabaja en un depósito de objetos perdidos. Cada uno de los que llega a sus manos tiene una historia y este es el encargado de custodiarlos. Pero también realiza una investigación de tinte detectivesca donde intenta encontrar la procedencia de cada objeto para poder dar con los dueños originales y devolvérselos.

Su vida dará un giro inesperado cuando Helena (Verónica Echegui), una policía, llega a su local y le acerca una valija con ropa de un bebé junto a restos humanos.

La investigación que comenzó con Mario lo llevará a un mundo lejano. Se comenzará a vincular con Sara (Eugenia Suárez), una muchacha que está atrapada desde muy joven en una red de tráfico de personas.

Álvaro Morte durante la filmación de "Objetos" en Humahuaca.

Durante su estadía en Humahuaca, Suarez se refirió en Instagram a su conexión con la provincia norteña y posteó: “Jujuy y alguna fibra que tocó en mí. Su música, sus colores, su energía. Volví a mi infancia en una noche. Colmada de recuerdos, imágenes de mi papá y mi tío masticando coca y escuchando folclore en el living de mi casa. Una noche con mis hijos comiendo humitas y empanadas, escuchando música y entendiendo que nunca necesité más que eso para ser feliz”. La actriz se encuentra actualmente en Montevideo, Uruguay filmando junto a Joaquín Furriel un nuevo film.

El film se estrenará en España el 9 de septiembre, sin embargo no fue confirmado el día de lanzamiento en América Latina. El electo de Objetos se completa con Daniel Aráoz, Andy Gorostiaga, Maitane San Nicolás y Zorion Eguileor.

Jorge Dorado adaptó el guion de Natxo López para realizar esta producción.

Los actores escuchando una indicación del director en pleno rodaje de "Objetos".

Objetos es una coproducción entre España, Argentina y Alemania, con la participación de RTVE, Amazon Studios, ZDF y la financiación del Gobierno de España – ICAA, INCAA, Comunidad de Madrid, ICO y CREA SGR.

La película es una producción de Tandem Films (la compañía de Pablo Bossi y Cristina Zumárraga, responsable de títulos como la multipremiada La boda de Rosa y la ganadora del Goya de animación, La gallina Turuleca). Además, cuenta con la coproducción de Setembro Cine (creadores de Neruda y la película chilena Una mujer fantástica), La Maleta Perdida A.I.E., desde España, las argentinas Pampa Films (Un cuento Chino, Nieve Negra, y la próxima serie de Star Plus, Limbo) e In Post We Trust, y finalmente, la alemana Rexin Film (Grain, Lamb). (Infobae)